Benicarló se vuelca en la procesión de subida del Cristo del Mar
Miles de vecinos y vecinas han procesionado con fervor para acompañar la imponente imagen, cirio en mano y en silencio
Tres horas antes de la Nit de la Cremà, este jueves se ha vivido en Benicarló otro de los momentos más esperados del año: la procesión de subida de la imagen del Santísimo Cristo del Mar.
Ambas son dos fechas inamovibles del calendario, pues las fallas se queman el día de San José y la imagen del Cristo sale de la parroquia de San Pedro Apóstol dos jueves previos al Domingo de Ramos. Ante este inusual hecho, la Junta Local de Semana Santa y la Junta Local Fallera acordaron coordinar horarios para no coincidir, adelantando la procesión a las 19.00 horas y atrasando la “Cremà” a las 22.00 horas.
La multitudinaria procesión ha recorrido las calles del centro desde la parroquia de San Pedro Apóstol hasta el templo parroquial de Santa María. Este ha sido el primer acto de la Semana Santa y con él da comienzo el novenario en honor al Cristo del Mar, que se celebrará desde este viernes hasta el 28 de marzo a las 20.00 horas, emplazándose los tres primeros días en el templo parroquial de Santa María y el resto en el de San Bartolomé.
Miles de vecinos y vecinas de Benicarló han procesionado con fervor para acompañar la imponente imagen del Cristo, cirio en mano y en silencio.
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