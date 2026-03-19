Benicàssim potencia el liderazgo femenino con una jornada de formación y 'networking'

El Ayuntamiento de Benicàssim, a través de la concejalía de Igualdad, organiza el próximo 25 de marzo, dentro de los actos de celebración del 8 de marzo, el evento “Benicàssim Mujeres al Poder”, una jornada dirigida a profesionales, empresarias/os y emprendedoras/es orientada a la formación y el networking profesional.

“Mujeres al poder” cuenta con una conferencia magistral a cargo de la reconocida conferenciante experta en ventas y desarrollo profesional Inés Torremocha, quien ofrecerá su ponencia “TransformACCIÓN: energía que impulsa el cambio”, centrada en activar el potencial de las y los asistentes y fomentar el paso de la reflexión a la acción personal y profesional.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para avanzar hacia una sociedad más equitativa y donde se visibilice y dé más valor a las mujeres en puestos de dirección y ejecutivas en su ámbito profesional. “Impulsar redes de mujeres profesionales es clave para construir una igualdad efectiva. Queremos que Benicàssim sea un entorno donde el talento femenino no solo tenga cabida, sino que lidere y transforme”, ha dicho Marqués.

Además, la concejala de Igualdad, Vanessa Batalla, ha señalado que “desde el Ayuntamiento de Benicàssim seguimos trabajando para generar espacios reales de crecimiento y visibilidad para las mujeres. Este evento no solo inspira, sino que conecta talento, crea oportunidades y refuerza el papel de la mujer en el tejido económico y social del municipio”.

Campaña 'Todos los 25 son 25 de noviembre'

La iniciativa, enmarcada en la campaña Todos los 25 son 25 de noviembre, tiene como objetivo potenciar la fortaleza de las mujeres en el ámbito profesional y económico, facilitando herramientas prácticas para mejorar su competitividad y generando un espacio de encuentro para impulsar nuevas oportunidades laborales y empresariales.

El evento se celebrará en el Espai de la Música Mestre Vila, con horario de 9:30 a 13:30 horas, y contará con una estructura dinámica que combinará formación, inspiración y networking activo entre las/os asistentes.

Además, el programa se completará con dinámicas de networking guiadas por el coacher y experto en networking y liderazgo, Kike Algora. Esta actividad relacional permitirá a los/as participantes generar conexiones de valor, compartir experiencias y detectar oportunidades de colaboración profesional.

Por su parte, Inés Torremocha, ha señalado que su intervención busca generar un impacto directo en las asistentes: “Mi objetivo es activar la ‘TransformACCIÓN’, esa energía que nos lleva a dar el paso, a confiar en nuestro talento y a convertir nuestras ideas en resultados. Cuando una mujer cree en sí misma, no solo crece ella, crece todo su entorno.”

Torremocha también ha querido poner en valor el poder de la acción: “El cambio no llega solo con inspiración, sino con compromiso y enfoque. Este tipo de encuentros son el punto de partida para que muchas mujeres comiencen a liderar su propio camino profesional.”

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Estamos ante una ocasión única ya que la participación en el evento es gratuita, aunque sí se requiere inscripción previa debido al aforo limitado. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Benicàssim reafirma su compromiso con la promoción de la igualdad de oportunidades y el empoderamiento femenino en todos los ámbitos.