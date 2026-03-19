Bomberos del Consorcio Provincial de Castellón protestan en Burriana
Es una de las primeras acciones acordadas en la Asamblea General de Trabajadores/as del pasado lunes
Burriana
Bomberos del Consorcio Provincial de Castellón han protestado este jueves, 19 de marzo, en Burriana, antes de la Cremà, tal y como acordaron el pasado lunes tras realizar una Asamblea General de Trabajadores/as a la que asistieron representantes de cuatro de los cinco sindicatos que integran la Junta de Personal (STAS, USO, UGT y CCOO).
En dicha Asamblea, con una asistencia de 74 trabajadores/as, se adoptaron por mayoría absoluta una serie de medidas que se irán ejecutando en fechas próximas, siendo la de este jueves la más inmediata.
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