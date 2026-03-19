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Bomberos del Consorcio Provincial de Castellón protestan en Burriana

Es una de las primeras acciones acordadas en la Asamblea General de Trabajadores/as del pasado lunes

Bomberos del Consorcio Provincial de Castellón protestan en Burriana

Bomberos del Consorcio Provincial de Castellón protestan en Burriana

Isabel Calpe

Isabel Calpe

Burriana

Bomberos del Consorcio Provincial de Castellón han protestado este jueves, 19 de marzo, en Burriana, antes de la Cremà, tal y como acordaron el pasado lunes tras realizar una Asamblea General de Trabajadores/as a la que asistieron representantes de cuatro de los cinco sindicatos que integran la Junta de Personal (STAS, USO, UGT y CCOO).

En dicha Asamblea, con una asistencia de 74 trabajadores/as, se adoptaron por mayoría absoluta una serie de medidas que se irán ejecutando en fechas próximas, siendo la de este jueves la más inmediata.

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