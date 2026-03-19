Burriana vive la jornada más emotiva de las Fallas 2026 con la ofrenda de flores a su patrona: Las mejores imágenes

Burriana ha celebrado este jueves uno de los actos más emotivos y solemnes de las Fallas 2026 con la tradicional ofrenda de flores a la Virgen de la Misericordia, patrona del municipio. La cita, que marca el inicio del cierre de las fiestas josefinas, ha reunido a las 19 comisiones falleras, las cortes de honor y numerosas delegaciones invitadas en un recorrido que ha culminado en la Plaza Mayor.

La jornada ha comenzado en el patio del Colegio Salesianos con un tributo a San José, antes de dar paso al desfile por las principales calles de la localidad. El momento central se ha vivido ante el tapiz fallero dedicado a la patrona, una obra artesanal elaborada con la técnica del paperet por el artista local Juan Dualde, inspirada en el Clot de la Mare de Déu y realizada con la colaboración de la Federació de Falles de Burriana.

Sobre esta estructura, falleros y falleras de todas las edades han depositado sus ramos para completar el manto floral de la Virgen en uno de los actos con mayor carga simbólica de las fiestas.

El evento ha contado con una destacada representación institucional encabezada por el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, y la concejala de Fallas y presidenta de la Junta Local Fallera, Paloma Boix. En esta edición, además, la jornada ha tenido un significado especial por la presencia de la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, que ha vestido por primera vez el traje de fallera para acompañar a la ciudad en este acto emblemático.

Isabel Calpe

Las reinas falleras de Burriana 2026, Laura Sendra y Ana Olivas, han sido las encargadas de cerrar la Ofrenda, precedidas por sus respectivas Cortes de Honor y Damas de la Ciudad. El acto ha concluido con la interpretación de la Marxa de la Ciutat y el Himno de la Comunitat Valenciana, en una ceremonia que también ha contado con delegaciones de municipios como Castellón, Alicante, Vila-real, Onda, Benicàssim, Segorbe, Alquerías, Nules, Almazora y Xilxes.

Tras la solemnidad de la Ofrenda, la capital de la Plana Baixa se prepara ya para la Cremà de sus monumentos falleros. Esta coincidencia convierte a Burriana en un escenario singular donde conviven, en una misma jornada, la devoción floral y el fuego purificador que pone el broche final a las Fallas.

La concejala de Fallas, Paloma Boix, ha destacado que “la jornada de hoy representa la esencia de nuestro sentimiento fallero, donde la participación masiva de las comisiones y delegaciones de otros municipios demuestra que nuestras fiestas no son solo de Burriana, sino de toda la Comunitat Valenciana”.

Además, Boix ha subrayado “la participación activa y el compromiso” de la presidenta de la Diputación de Castellón con las fiestas josefinas, al considerar que ha elegido Burriana para “engalanarse con un vestido regional y dar visibilidad a nuestras Fallas, uno de los tesoros culturales con los que cuenta nuestra provincia”.

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha participado en el acto central de las Fallas ataviada por primera vez con la indumentaria regional. / MEDITERRÁNEO

Barrachina: "Ha sido un orgullo lucir el traje de fallera"

Por su parte, Marta Barrachina ha agradecido la oportunidad de participar en la ofrenda floral y ha asegurado que “ha sido todo un orgullo lucir el traje de fallera y acompañar a los vecinos y vecinas de Burriana en uno de sus actos más emblemáticos y emotivos”.

La presidenta de la institución provincial también ha puesto en valor el trabajo de las comisiones falleras y de todos los colectivos implicados en las fiestas josefinas. “Las Fallas son una expresión cultural única que refleja el trabajo colectivo de las comisiones y de todo un pueblo. Las Fallas son emoción, germanor y orgullo de todo nuestro territorio”, ha afirmado.