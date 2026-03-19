Las dos comisiones de Almenara cierran el ciclo josefino 2026
El Compromís y Plaça els Pescadors viven con una gran emoción las últimas horas de las fiestas y la quema de sus monumentos
Con la tradicional Cremà de las fallas de las comisiones El Compromís y Plaça els Pescadors, Almenara pone fin a este ciclo fallero. Desde mañana mismo, ambas comisiones inician ya el camino hacia las Fallas de 2027, comenzando un nuevo periplo festivo.
La jornada del día de Sant Josep ha sido especialmente emotiva, sobre todo para las falleras mayores de ambas comisiones. En El Compromís, sus máximas representantes, Noemí Chorda y Gala Egea, vivieron con gran intensidad las últimas horas, mostrando su emoción al recordar el año vivido. Ambas destacaron que, pese a llevar muchos años formando parte de la comisión, este ha sido el ejercicio más espectacular y emotivo. Héctor Martínez, presidente de la comisión manifestó que «se cierra un ciclo y automáticamente se inicia el siguiente, esto es lo que tienen las fallas, que es un no parar, porque la fiesta siempre está viva y todo gracias a las familias falleras que componemos El Compromís».
Por su parte, la comisión de Plaça els Pescadors, ubicada en la Playa Casablanca, vivió su jornada más intensa con la culminación de la Cremà de su monumento. El presidente, Josué Sáez, expresó que han vivido «una extraordinaria semana fallera, pues somos una gran familia». Las falleras mayores, Esmeralda Mora y Daniela Pérez, disfrutaron especialmente de la recta final de la semana.
Desde primera hora del juevesa, todos participaron en los actos más institucionales y festivos. Tras la recogida en pasacalle de las falleras mayores, tuvo lugar la misa solemne y la ofrenda floral. La falla Plaça els Pescadors llevó a cabo los actos religiosos en la capilla del Mar de la Playa Casablanca, en honor a la Mare de Déu dels Desemparats y Sant Josep.
Por su parte, El Compromís celebró la misa en la iglesia parroquial de los Santos Juanes y posteriormente realizó la ofrenda en la plaça del Mercat.
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