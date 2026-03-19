Burriana despide las Fallas de 2026 con una emotiva y masiva ‘Cremà’

El fuego pone el punto final a las Fallas de Burriana 2026 con la tradicional Cremà, en una noche en la que los monumentos arden ante la mirada de falleros y vecinos. La ciudad cierra así su semana grande.

A primera hora de la tarde, las comisiones han comenzado a preparar la noche de la Cremà. Las carpas instaladas durante la semana han ido desmontándose para facilitar el dispositivo de seguridad, coordinado por el Consorcio Provincial de Bomberos junto a la Policía Local, con la colaboración de Protección Civil que ha desplegado un amplio operativo de prevención en todos los puntos de la ciudad.

Los primeros en arder han sido los monumentos infantiles, que, como marca la tradición, han abierto la Cremà entre la expectación de los más pequeños y el simbolismo de despedir las fallas dedicadas a ellos.

Tras la cena, las comisiones se han centrado en los preparativos de las fallas grandes. Los falleros se han empleado a fondo para acondicionar los monumentos, distribuyendo material pirotécnico en su interior y revisando cada detalle antes del momento clave.

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El fuego avanza devorando ninots, escenas y remates, mientras los equipos de bomberos están controlando cada punto para garantizar la seguridad. El humo, el fuego y el sonido de las tracas marcan el ritmo de una Cremà que se prolongará durante horas en los distintos emplazamientos falleros, convirtiendo la ciudad en un mosaico de hogueras.