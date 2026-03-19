La Nit de la Cremà pone el broche de oro al año más fallero de la Vall d’Uixó

Aunque la mayoría de las fiestas populares vinculan su culminación con el fuego, a través de la pirotecnia, pocas, por no decir ninguna, logra acercarse con tanta fidelidad a ese ancestral rito de quemar el pasado para encarar el futuro como lo consiguen las fallas. Este jueves, ese rito ha vuelto a celebrarse y las nueve comisiones de la Vall d’Uixó han cerrado su programación reduciendo a cenizas los dieciocho monumentos plantados apenas una semana antes.

Desde que el jueves pasado el trabajo de todo un año comenzó a visibilizarse en las calles, la Vall se transformó para asistir a un ir y venir constante de falleros y falleras, que en el 2026 han sido más que nunca, cerca de 1.700, el titular con el que se anunció y podría resumirse este ejercicio festivo.

Un ejercicio para el que, según el concejal de Fiestas, Ximo Zorrilla, solo cabe un balance «cien por cien positivo». Por el aumento de gente vinculada a la fiesta y por el 30 aniversario de la Junta Local Fallera, que los integra a todos y es símbolo de unidad. El edil incide en que «en general, todos los actos organizados por la JLF y el Ayuntamiento han sido un éxito de participación, en especial la ofrenda».

Ha querido felicitar a Pensat i Fet, porque «después de un tiempo, ha conseguido un primer premio para su falla infantil», así como a Ja Estem Tots, que recordará el 2026 como el año en el que logró por segunda vez el primer premio entre los monumentos grandes.

Menos quejas

Ximo Zorrilla expone que en los próximos días se hará un balance más exhaustivo, pero «a priori, todo apunta a que se han reducido las quejas, en especial por el uso de la pirotecnia», para la que se establecieron horarios específicos que facilitaran la convivencia, sobre todo para las mascotas y personas con especial sensibilidad al ruido. Ha agradecido la implicación y el trabajo del presidente de la JLF, Lluis Ambou, y su equipo para lograrlo.