El fuego ya devora los monumentos falleros de Benicarló

La Nit de la Cremà ya llena Benicarló de emoción, fuego y sentimiento en la jornada que pone el punto final a las Fallas. Se trata del momento más simbólico y esperado de la fiesta, cuando los monumentos comienzan a arder y el trabajo de todo un año se despide entre llamas, aplausos y mucha emoción. El fuego, protagonista absoluto de la noche, marca el cierre de un ciclo festivo y anuncia, al mismo tiempo, el inicio del siguiente.

La última jornada de las Fallas de Benicarló culminará con la Cremà de los 28 monumentos —de las 14 demarcaciones—. Los primeros en arder son los infantiles, que comienzan a quemarse a las 22.00 horas. A las 22.30 horas es la comisión de la Falla Nou Barri la que prenderá fuego al suyo, ganador del primer premio infantil, ante una gran expectación por parte del público y la emoción de los representantes de la demarcación.

Benicarló despide las Fallas 2026 con la 'Cremà' / Alba Boix

Una vez quemados los monumentos infantiles, a las 23.00 horas dará comienzo la Cremà de los monumentos grandes. Los de El Campanar y Els Conquistaors son los primeros en arder, seguidos por Els Cremats y La Carrasca y, a medianoche, Nou Barri y L’Embut.

A partir de las 00.30 horas llegará el turno de la Falla El Caduf y la Falla 9 d’Octubre, siguiendo con Amics del Foc, La Barraca y El Grill. La Paperina y El Mercat Vell serán las penúltimas en arder, antes de dar paso a la Cremà de la ganadora, el monumento de la Falla Benicarló.