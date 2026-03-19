Las mejores referencias en las Fallas de Burriana: desde Pedro Sánchez hasta el alcalde 'decapitando' a Vox

Las Fallas de Burriana vuelven a demostrar que, más allá del espectáculo de luz, música y pólvora, su esencia sigue estando en la crítica. El monumento fallero no solo se planta para admirar su estética, sino para ejercer de espejo de la actualidad, especialmente la más cercana. Y este año, las comisiones han vuelto a hacer de la sátira su mejor herramienta, con una mirada afilada sobre los temas que marcan el día a día del municipio.

La política local ha sido, una vez más, uno de los grandes ejes. Alcalde y oposición comparten protagonismo en escenas que ironizan sobre la gestión municipal, los cambios de rumbo y la tensión permanente en el tablero político. Las referencias a la ruptura del pacto de gobierno entre PP y Vox, el pulso entre bloques, el paso de los concejales de Compromís al grupo de no adscritos o la cercanía de futuros procesos electorales aparecen reinterpretadas con humor, a través de imágenes tan exageradas como reconocibles.

Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, retratados por la falla Club 53. / Isabel Calpe

El máximo exponente de esa mirada ácida ha sido la falla Don Bosco, que se ha alzado con el premio a la mejor crítica.Su recorrido por la política local ha sido implacable, con dardos dirigidos a toda la corporación municipal. Especial protagonismo ha tenido el alcalde, Jorge Monferrer (PP), retratado como «pequeño, pero matón», en una evolución irónica que lo presenta pasando de una imagen amable a otra mucho más contundente, incluso decapitando a Jesús Albiol (Vox), tras romperse el pacto de gobierno que tenían a nivel municipal.

El alcalde, Jorge Monferrer (PP), 'decapita' a Jesús Albiol (Vox) en la falla de Don Bosco, como metáfora de la ruptura del pacto de gobierno. / Isabel Calpe

La falla Club 53 también combina la mirada local con referencias nacionales, introduciendo figuras políticas estatales como Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en clave caricaturesca, mientras que en la falla de la Mercè se escenifica el pulso por el poder municipal, reflejando las tensiones entre diferentes etapas de gobierno. En conjunto, los 19 monumentos mayores construyen un relato coral en el que cada comisión aporta su propia visión de la realidad.

Pulso entre Maria Josep Safont (PSPV) y Jorge Monferrer (PP) por el poder municipal en Burriana, a ojos de la falla La Mercè. / Isabel Calpe

Pero la crítica no se limita a la política. Cuestiones como el desarrollo del PAI Sant Gregori, el impacto del Arenal Sound, los cambios en la economía local o incluso las tensiones internas del propio mundo fallero encuentran también su espacio. Todo ello tratado con ironía, dobles sentidos y guiños que si se sigue la actualidad municipal son fáciles de identificar.

Un soñador y pensativo alcalde, Jorge Monferrer (PP), en la falla Centre Espanya. / Isabel Calpe

En conjunto, las Fallas de Burriana reafirman su papel como altavoz crítico de la realidad. Una tradición que, fiel a su origen, convierte la ironía en denuncia y el fuego en catarsis colectiva, con la esperanza de que, tras la Cremà, aquello que se señala no vuelva a repetirse.