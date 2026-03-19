Moncofa pone orden en Belcaire Norte: limpieza, sanciones y vallado para frenar años de abandono

El desarrollo urbanístico de Belcaire Norte, en el término municipal de Moncofa, presenta desde hace años una realidad ampliamente conocida: la existencia de numerosos solares sin edificar como consecuencia directa del freno que sufrieron las promociones inmobiliarias. Este parón, que se produjo hace aproximadamente dos décadas, dejó un importante número de parcelas vacías dentro de un proyecto que inicialmente estaba concebido para un desarrollo residencial mucho más amplio.

La novedad en la situación actual no radica en la existencia de estos solares, sino en su titularidad y en el estado en el que han permanecido durante mucho tiempo. Una gran parte de estos terrenos pasó a manos del conocido como banco malo, lo que dificultó durante años cualquier tipo de intervención efectiva. La complejidad para identificar a los responsables de su mantenimiento provocó que muchas de estas parcelas quedaran completamente abandonadas, con acumulación de vegetación y, en algunos casos, convirtiéndose en espacios propensos a la acumulación de residuos.

Intervención municipal ante años de abandono

Ante esta situación prolongada en el tiempo, el Ayuntamiento de Moncofa decidió intervenir aplicando la ordenanza municipal de mantenimiento de terrenos. Así, se puso en marcha un proceso de notificación dirigido a los propietarios de los solares, exigiendo su limpieza y adecuación. En aquellos casos en los que no se atendieron estos requerimientos, se procedió a la imposición de sanciones, siguiendo el mismo criterio que se aplica a cualquier propietario particular.

En relación con este proceso, el alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha señalado que la gestión de estos terrenos ha sido especialmente compleja debido a la titularidad vinculada al banco malo. Según ha explicado, “una vez la propiedad recae en el banco malo, es muy complicado conocer quién está al frente de los mismos, por ese motivo se inició el proceso de envío de notificaciones y, al igual que en el resto de casos que implica a propietarios directos, el hacer caso omiso ya implica la sanción correspondiente”.

Esta línea de actuación ha permitido desbloquear, al menos parcialmente, una situación que se había mantenido estancada durante años. Como resultado de estas actuaciones, en la actualidad ya se pueden observar numerosos solares que han sido limpiados y acondicionados. Muchos de ellos cuentan además con vallado perimetral, una medida que tiene como objetivo evitar la proliferación de vertidos incontrolados y mejorar la seguridad.

Más del 50% del ámbito sigue sin edificar

Este cambio ha contribuido a ofrecer una imagen más ordenada y cuidada del entorno en aquellas parcelas donde se ha actuado. La situación también ha evolucionado en lo que respecta a los solares que todavía permanecen sin limpiar. En estos casos, ya no se trata mayoritariamente de terrenos en manos del banco malo, lo que facilita considerablemente la identificación de sus propietarios.

Este hecho permite al consistorio actuar con mayor rapidez y eficacia, tanto en el envío de notificaciones como en la aplicación de posibles sanciones en caso de incumplimiento. Cabe recordar que este Programa de Actuación Integrada cuenta con una superficie aproximada de 700.000 metros cuadrados, de los cuales más del 50% continúa sin edificar.

Esto implica que los solares siguen siendo el elemento predominante dentro de este ámbito urbanístico, lo que refuerza la importancia de su mantenimiento y control.