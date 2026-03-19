Todo listo para una nueva edición del Hivern Taurí de Albocàsser: este es el programa oficial

Albocàsser se prepara para vivir una nueva edición del Hivern Taurí, organizado por la Penya Taurina d’Albocàsser, con la colaboración del Ayuntamiento, con un completo programa de actividades que tendrá lugar los días 20 y 21 de marzo. Una fecha ya marcada en el calendario local, donde los toros y la fiesta son los grandes protagonistas y que este año celebra su quinto aniversario.

La programación se iniciará el 20 de marzo por la tarde con la apertura del recinto en la calle Sant Vicent. A continuación, a las 20.00 horas, se llevarán a cabo bous embolats infantiles y, posteriormente, una cena popular. Ya por la noche, habrá vacas y toro embolado de la ganadería local Sergio Rua. La jornada culminará con una actuación de música en directo.

El día grande

El 21 de marzo comenzará a las 9.00 horas con un almuerzo gratuito para socios y socias. A continuación tendrá lugar el IV Bou Capllaçat d’Albocàsser, con un ejemplar de la ganadería Fernando Mansilla, de Torreblanca. A las 11.30 horas se abrirá nuevamente el recinto y, a las 12.00 horas, habrá vacas en la plaza con la ganadería Sergio Rua.

A mediodía se celebrará la comida popular. Por la tarde se retomarán los actos taurinos con vacas de la ganadería Eulogio Mateo, de Navarra. A las 19.00 horas habrá “tardeo” con el grupo Efraín y los Piratas Flamencos.

Programa oficial del V Hivern Taurí de Albocàsser. / Mediterráneo

La jornada continuará con cena y una exhibición de emboladores con toros de la ganadería Hnos. Belles (la Torre d’en Besora, Castellón). Las cuadrillas participantes proceden de distintos puntos del país, mostrando el gran nivel del evento: Hierro y Arena (Benlloc), Los de la Barra y el Gafas (Jerez de la Frontera), La Contornà (Torrecilla) y La Ràpita (Tarragona).

El fin de semana finalizará con música con el grupo Barreno y la discomóvil Disconight.

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