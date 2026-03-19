Adiós a 25 años de preocupación por el agua en un pueblo de Castellón: su nuevo pozo, clave contra la sequía

Durante años, cada verano traía la misma amenaza: quedarse sin agua.

Un pequeño pueblo del interior de Castellón encara ahora el tramo definitivo de una obra llamada a cambiar su día a día. Xodos ha iniciado la fase final del nuevo pozo municipal con la instalación de la bomba que impulsará el agua hasta los depósitos, el último paso antes de la puesta en funcionamiento de una infraestructura clave para garantizar el suministro.

El avance supone un hito para una población que ha convivido durante décadas con la incertidumbre sobre el abastecimiento. El alcalde de este pueblo con apenas un centenar de habitantes censados, Miguel Ferrer, ha subrayado que asegurar el agua ha sido durante mucho tiempo una de las principales preocupaciones del municipio, especialmente en los meses de verano, cuando aumenta la población y el caudal habitual no resulta suficiente.

Hasta ahora, el suministro procedía del manantial de els Fontanals, alimentado por el acuífero del Penyagolosa. Sin embargo, en los periodos de mayor consumo ese recurso no alcanzaba para cubrir toda la demanda. Esta situación ha obligado a Xodos a recurrir durante unos 25 años a camiones cuba para asegurar el servicio en los momentos más delicados.

Comunicado del Ayuntamiento en Facebook sobre el nuevo pozo

Una bomba a 600 metros de profundidad

Con el nuevo pozo, el municipio dispondrá por fin de una fuente propia y estable de agua. La instalación incorpora una bomba situada a unos 600 metros de profundidad, diseñada para impulsar el caudal hasta los tres depósitos municipales. Además, el sistema funcionará principalmente con energía procedente de placas solares, aunque contará también con un mecanismo auxiliar para garantizar su operatividad en cualquier circunstancia.

Según ha destacado Ferrer, esta actuación representa “un paso muy importante para dar tranquilidad al pueblo” y permitirá dejar atrás una situación que generaba preocupación recurrente cada verano. La nueva infraestructura busca reforzar la seguridad hídrica del municipio y reducir su dependencia de soluciones provisionales.

En estos momentos, los trabajos se encuentran en la fase final de pruebas y en el tratamiento de la línea de agua potable antes de su conexión definitiva con los depósitos. Si el calendario previsto se cumple, Xodos afrontará los próximos meses con más seguridad en el suministro de un recurso esencial para vecinos y visitantes.