Un pueblo de Castellón rescata un paraje oculto y proyecta una tirolina y una zona de picnic

Un pueblo de Castellón ha logrado recuperar uno de sus rincones naturales más queridos, que durante años había quedado oculto por la proliferación del cañar. La actuación ha permitido devolver al barranco del Cañar parte de su valor como zona de paseo y mejorar también el entorno para la fauna.

Se trata de Algimia de Almonacid, un municipio con alrededor de 250 habitantes censados situado en la comarca del Alto Palancia, donde la intervención ha sido posible gracias a la ayuda concedida por la Generalitat Valenciana para la restauración de hábitats y especies en espacios naturales protegidos. Según ha explicado el alcalde, Jaime Pertegaz, la inversión ha supuesto una mejora importante para un espacio muy apreciado por el municipio.

Mapa de la ubicación de Algimia de Almonacid, Castellón.

“Es una suerte haber podido recibir esta inversión que ha permitido restaurar un espacio muy querido por el pueblo que había quedado oculto por la proliferación del cañar. Ahora vuelve a ser un punto de paseo y además hemos habilitado dos abrevaderos para la fauna. Todo son beneficios”.

El Ayuntamiento ha construido abrevaderos para la fauna. / MEDITERRÁNEO

Pertegaz ha valorado el apoyo económico de la Conselleria de Medio Ambiente como “un revulsivo para nuestro entorno natural”. “El arroyo apenas era visible y era una lástima porque la belleza de este paraje es única”, ha señalado.

La obra se ha ejecutado con 40.000 euros aportados por el Consell, la subvención máxima concedida por la Administración autonómica, y con 14.423,49 euros de fondos propios del Ayuntamiento de Algimia de Almonacid.

El alcalde ha destacado que se trata de una buena noticia para el pueblo, sobre todo porque el consistorio no siempre puede asumir con recursos propios todas las actuaciones que le gustaría llevar a cabo. “Es una buena noticia para el pueblo y nos alegramos de haber podido ejecutar la obra, porque nuestros recursos son limitados y no tenemos la capacidad de financiar todo aquello que desearíamos”.

En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento se mantiene atento a cualquier línea de ayudas que pueda ser útil para mejorar el municipio. “Algimia de Almonacid es un pueblo que no cesa y que está en constante alerta para solicitar cualquier subvención o ayuda pública que pueda ser de utilidad para el pueblo. Y es lo que hemos hecho. Ahora toca disfrutar los resultados”.

Tirolina y zona recreativa

Una vez terminada esta actuación, el Ayuntamiento ya plantea una nueva inversión para completar la adecuación del entorno. El objetivo, según ha explicado el alcalde, es que el paraje no sea solo una zona de paseo, sino también un lugar al que acudir y disfrutar.

Para ello, el consistorio quiere instalar una tirolina y habilitar una zona de picnic con mesas y bancos. “Queremos que esta zona sea aprovechable al 100% los 365 días del año”, ha señalado Jaime Pertegaz.