Almassora convoca los dos concursos para las fiestas de Santa Quitèria 2026: cartel y fotografía taurina

El Ayuntamiento de Almassora ha abierto la convocatoria para participar en el XXXIII Concurso del cartel anunciador de las fiestas de Santa Quitèria 2026, que tendrán lugar del 8 de mayo, día de la presentación oficial de la reina y su corte de honor, al 24 de mayo, así como en el XXXIII Concurso de Fotografía Taurina. Se trata de dos certámenes que tienen como objetivo promover la creatividad artística y poner en valor las fiestas patronales.

En el caso del cartel anunciador, que será la portada del libro de fiestas de Santa Quitèria, el certamen contempla un único premio de 600 euros. Las obras deberán presentarse en formato vertical, con unas dimensiones de 65x90 centímetros, e incluir la inscripción oficial de las fiestas. Podrán participar todas las personas mayores de 18 años, presentando tanto la obra física como su versión digital.

Por otro lado, también se ha convocado el XXXIII Concurso de Fotografía Taurina, que premiará las mejores instantáneas de los festejos tradicionales de bous al carrer celebrados en Almassora. El certamen establece un primer premio de 300 euros, que ilustrará el cartel taurino de las fiestas de mayo, y un accésit de 200 euros, que ilustrará el cartel taurino de las fiestas patronales en honor a la Mare de Déu del Roser.

Las fotografías deberán ser originales, realizadas durante 2025 o el Mig Any Fester de 2026, y podrán presentarse tanto en color como en blanco y negro, sin fotomontajes ni imágenes generadas por inteligencia artificial.

El concejal de Fiestas, Arturo Soler, ha destacado que, con estos concursos, se busca impulsar el talento creativo, al tiempo que se difunde la esencia de las fiestas patronales, “unas celebraciones que forman parte de nuestra identidad como pueblo”.

Soler ha animado a artistas, diseñadores y aficionados a la fotografía a participar en ambos concursos. “Invitamos a todos los amantes de la cultura, el arte y nuestras tradiciones a formar parte de unas fiestas que son de todos y que cada año crecen gracias a la implicación de la ciudadanía”, ha señalado.

El plazo de presentación de los trabajos estará abierto hasta el 31 de marzo de 2026, a las 13.00 horas. Las bases completas pueden consultarse en el tablón de anuncios de la página web municipal, y las obras deberán presentarse a través del Servei d'Informació i Atenció Ciutadana (SIAC) mediante la solicitud específica habilitada para estos certámenes.