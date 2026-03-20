Almassora pone fecha al homenaje que brindará a su médico de siempre y a su historiador de referencia

El Ayuntamiento de Almassora celebrará el próximo viernes 17 de abril, a las 19.00 horas, en la Casa de la Cultura, el acto institucional de nombramiento de hijo predilecto y hijo adoptivo del municipio, una cita cargada de simbolismo y emoción que pondrá en valor la identidad y las raíces almassorinas.

Durante el acto se hará entrega de estas distinciones al médico Juan A. Casanova Claramonte, como hijo predilecto, y al historiador Primitiu Garcia i Pascual, como hijo adoptivo, en reconocimiento a sus respectivas trayectorias y a su estrecha vinculación con Almassora.

La alcaldesa, María Tormo, ha destacado que se trata de “un acto muy especial, con el que queremos agradecer públicamente a dos personas que han dedicado su vida a cuidar de nuestros vecinos y a preservar nuestra historia”.

En el caso de Casanova, su figura representa décadas de entrega a la medicina y al bienestar de generaciones de almassorins, destacando por su cercanía, profesionalidad y vocación de servicio. Por su parte, Primitiu Garcia ha contribuido de manera decisiva a la investigación, conservación y difusión de la historia local, convirtiéndose en una referencia imprescindible para entender la evolución del municipio.

El Ayuntamiento invita a la ciudadanía a participar en este acto, que supondrá un reconocimiento colectivo a dos trayectorias ejemplares que forman ya parte del legado y la memoria de Almassora.