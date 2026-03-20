Ana Martí (ALC) renuncia a su cargo de concejala en Alcalà
La decisión se hará efectiva en el próximo pleno ordinario, que tendrá lugar el miércoles 25 de marzo
Ana Martí Martín, concejala y portavoz de la Agrupació Local pel Canvi d’Alcalà-Alcossebre (ALC), presentó este jueves su renuncia al cargo. Así ha quedado registrado en el consistorio xivertense. Su renuncia se hará efectiva en el próximo pleno ordinario, que tendrá lugar el miércoles 25 de marzo.
Ana María Martín alega motivos personales. La edila ejerció como concejala de Compromís y concejala no adscrita en la pasada legislatura y, en la presente salió elegida como única concejala ALC, por lo que ejercía tanto de concejala como de portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de esta localidad del Baix Maestrar.
Su puesto podría ocuparlo David Salvador Sorlí, que ocupaba el segundo puesto en la lista electoral para la alcaldía de Alcalà de Xivert en los pasados comicios municipales de 2023.
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