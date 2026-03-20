Burriana clama contra la "inacción" de Gobierno ante los daños del último gran temporal: "El agua ya ha engullido parte de nuestra costa"

El ejecutivo local de Burriana (PP) ha mostrado su profunda preocupación tras la reunión semanal de junta de gobierno ante el estado del litoral después del paso de la virulenta borrasca Harry, cuyas consecuencias han dejado el litoral del municipio "dañado" a las puertas de la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua.

Según el informe detallado elaborado por los servicios técnicos municipales, la fuerza del mar y el fuerte oleaje han causado daños materiales que ascienden a un total de 593.258,37 euros en Burriana mientras que el Gobierno de España ha dado a conocer 1,2 millones de ayudas estatales para toda la provincia.

El documento técnico especifica que los desperfectos son graves en todo el frente marítimo. Entre los puntos más castigados se encuentra el tramo comprendido entre el Camí Masquemado y el Camí d’Etxebarria, con una valoración de daños de 186.870 euros. Asimismo, en la zona de la Serratella, la reposición de la arena y la necesaria reparación de infraestructuras alcanzan los 163.788 euros. El temporal también ha golpeado con dureza viales públicos como el Camí Serratella y la calle Les Terrasses, además de provocar el colapso del sistema de drenaje agrícola y la obstrucción de la desembocadura del río Anna, actualmente sepultada por toneladas de áridos.

Ante esta situación, el consistorio lamenta la respuesta del Ejecutivo central que ha anunciado una partida económica que el ejecutivo local califica de "insuficiente". Esta ayuda se limita exclusivamente a la reposición de gravas, dejando sin un solo euro la reparación de los equipamientos e infraestructuras dañadas. A este escenario se suma la paralización de la Estrategia de protección de la costa sur de Castellón, aprobada en 2015, y el bloqueo sistemático de inversiones necesarias para la defensa del litoral de Burriana.

Proyectos en 'stand by'

Entre los proyectos "suspendidos", según lamentan fuentes municipales, destaca la Regeneración y Protección de la costa al sur del puerto, una actuación presupuestada en 5,7 millones de euros que preveía la construcción de escolleras para proteger la costa de la Serratella. Pese a que el Ministerio llegó a licitarlo, el retraso en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la falta de presupuestos actualizados mantienen la obra en el aire desde 2019. De igual modo, el proyecto de Estabilización del entorno de la desembocadura del río Anna, adjudicado en 2022 por 4 millones de euros, sigue sin ejecutarse por falta de consignación presupuestaria.

Finalmente, desde el Ayuntamiento se ha exigido la tramitación urgente de la reforma de la Ley de Costas para blindar el patrimonio local y los núcleos urbanos tradicionales de la provincia de Castellón ya que la actual normativa, de 1988, supone una amenaza de demolición para conjuntos históricos y el bloqueo en el Congreso impide dotar de seguridad jurídica a los propietarios afectados.

Valoración del alcalde

El alcalde, Jorge Monferrer, ha manifestado que "la regresión del litoral es una realidad dolorosa fruto de la inacción del Gobierno de Sánchez que comprobamos con cada temporal. El agua ya ha engullido parte de nuestra costa y la falta de espigones pone en peligro no solo nuestras playas, sino la seguridad de las viviendas, los paseos marítimos y la economía local". “Es incomprensible que las ayudas sean de 1,2 millones de euros para toda una provincia con alrededor de 120 kilómetros de costa cuando solo en Burriana, los daños ascienden a alrededor de 600.000 euros”, ha criticado Monferrer, quien ha apostillado que “estos datos reflejan la falta de compromiso de Sánchez con la protección de nuestras playas”.