Una popular cadena deportiva abre su cuarta tienda en Castellón y llega a un nuevo municipio

Una conocida cadena deportiva sigue creciendo en Castellón con la apertura de su cuarta tienda en la provincia y la primera en la Vall d’Uixó. Se trata de Sprinter, que desembarca por primera vez en esta ciudad, dentro de su plan de expansión para 2026, reforzando así su presencia en la Comunitat Valenciana.

Fachada de la nueva tienda de Sprinter en la Vall. / Mediterráneo

La nueva tienda de la Vall se convierte además en la número 37 de Sprinter en el territorio valenciano. Ubicada en un parque comercial ya consolidado, dispone de 654 metros cuadrados de superficie de venta y contará con un equipo de 20 personas, de las que 14 son nuevas incorporaciones.

El establecimiento estará dirigido por Soraya Muñoz, actual store manager de Sagunto y con siete años de trayectoria en la compañía, junto a Cristian Nebot, recientemente promocionado a assistant manager tras una década en Sprinter.

La firma de deporte multimarca destaca que esta apertura se enmarca en su nuevo modelo de tienda, con un concepto más actual y funcional, centrado en categorías deportivas como running, fitness y fútbol, además de incorporar primeras marcas internacionales.

Panorámica del interior de la tienda. / Mediterráneo

Ubicación

La tienda está ubicada en el espacio que ocupaba el local de Pepco en la calle Patronistes, en el polígono industrial que se creó en los terrenos que antiguamente ocupó la histórica Fábrica Segarra.

El director comercial y de operaciones de Sprinter, César Cuadrillero, ha señalado que esta apertura suponen el arranque de “un año muy relevante” para el crecimiento de la firma. Según ha avanzado, la empresa prevé alrededor de 20 nuevas aperturas en 2026 en diferentes puntos de España, al tiempo que continuará adaptando cerca de una decena de tiendas a su nuevo formato.

Con este movimiento, Sprinter consolida su implantación en una provincia como Castellón, donde ya suma cuatro puntos de venta. El de la Vall se suma a las tiendas de Castelló (en el centro comercial Salera), Vila-real y Vinaròs (en el centro comercial Portal del Mediterráneo).

De forma paralela, la compañía también ha inaugurado una nueva tienda en Illescas (Toledo), la tercera en esa provincia, dentro del mismo plan de expansión nacional.