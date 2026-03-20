Costur se queda sin presupuesto este año tras el rechazo de la oposición en pleno

El equipo de gobierno de Costur (PSPV-PSOE) llevó esta semana al pleno su propuesta de presupuestos municipales para 2026, unas cuentas que finalmente no salieron adelante al ser rechazadas por los grupos de la oposición, Treballem x Costur y el Partido Popular.

Según explicó el alcalde, Gerardo Nebot (PSPV), se trata de unos presupuestos “elaborados con el objetivo de garantizar el bienestar de los vecinos y vecinas del municipio, ajustados a la realidad económica actual y diseñados para asegurar la correcta prestación de los servicios públicos, el mantenimiento de las condiciones laborales conforme a la normativa estatal vigente y la continuidad de las actividades y eventos programados para este ejercicio”.

Sin embargo, la propuesta fue tumbada por la oposición, que suman mayoría absoluta en la corporación municipal. Nebot lamentó la decisión y señaló que, a su juicio, los argumentos esgrimidos para votar en contra “no han sido coherentes”, ya que, según sostiene el equipo de gobierno, pese a que las cuentas fueron consideradas adecuadas, se ha reprochado la falta de participación de la oposición en su elaboración.

El alcalde mostró además su preocupación por las consecuencias que puede tener esta situación, ya que el documento económico incluía, entre otras medidas, la actualización de las partidas necesarias para garantizar los salarios conforme a la normativa vigente, así como la dotación suficiente para mantener la continuidad y la calidad de los servicios municipales.

Organización de eventos y actividades

Las cuentas también contemplaban partidas para la organización de eventos y actividades previstas durante 2026. En este apartado, el equipo de gobierno destacó especialmente el papel de las asociaciones locales, a las que consideraba fundamentales para la vida cultural y social del municipio. Por ello, el presupuesto preveía un incremento del 50% en la aportación municipal destinada a estas entidades, después de varios años sin actualizar estas ayudas.

Pese al rechazo de los presupuestos, desde el equipo de gobierno han querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. “Se continuará trabajando con responsabilidad, compromiso y determinación para que la prestación de los servicios municipales no se vea afectada por esta situación, garantizando en todo momento el bienestar de los vecinos y vecinas de Costur”, señalaron. En la misma línea, insistieron en que seguirán trabajando “con el mismo esfuerzo, e incluso mayor”, para atender las necesidades del municipio y dar continuidad a los proyectos en marcha.

Actos que podrían verse afectados

Entre los actos que podrían verse afectados por la no aprobación de las cuentas figuran la Mostra Cultural de l’Alcalatén y la Tarugo Trail, especialmente la primera, ya que este año Costur debía acoger la 25 edición de esta cita comarcal, prevista para el próximo 6 de junio.

Noticias relacionadas

El presupuesto planteado por el equipo de gobierno ascendía a 529.703 euros, frente a los 489.500 euros de las cuentas anteriores. Ante este escenario, Nebot subrayó que el Ayuntamiento priorizará con los recursos actuales la garantía de los servicios fundamentales que presta el consistorio.