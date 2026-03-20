La cuna de la cerámica de Castellón recupera sus tesoros: traerán de vuelta piezas repartidas por todo el mundo

Piezas únicas de la histórica Real Fábrica del Conde de Aranda de l’Alcora, hoy repartidas entre museos, instituciones y colecciones privadas de ciudades como Nueva York, París, Londres, Alemania, Barcelona o Valencia, volverán de forma excepcional a su lugar de origen con motivo del tercer centenario de la emblemática manufactura del Conde de Aranda.

Bajo el título La excelencia vuelve a casa, el Ayuntamiento de l’Alcora ha presentado la gran apuesta cultural que abrirá la programación conmemorativa del 300 aniversario de la Real Fábrica de Loza y Porcelana (1727-2027). El proyecto permitirá reunir temporalmente en el municipio algunas de las obras más valiosas creadas en la manufactura alcorina, en un acontecimiento patrimonial sin precedentes para la localidad.

El alcalde, Samuel Falomir, junto al concejal de Cultura y Patrimonio, Carlos Esteban, y el director del Museo de Cerámica, Eladi Grangel, anunciaron esta iniciativa, concebida para traer de vuelta auténticos tesoros cerámicos que salieron hace décadas e incluso siglos de l’Alcora y que ahora podrán ser contemplados de nuevo en casa.

La propuesta se articulará en nueve capítulos expositivos que se desarrollarán entre 2026 y 2028 en el Museo de Cerámica de l’Alcora, donde se habilitará una sala específica para acoger este ciclo. El objetivo es convertir el espacio en un punto de encuentro entre el patrimonio cerámico y el territorio que lo vio nacer, ofreciendo al público una oportunidad única para redescubrir una de las herencias artísticas más importantes de la provincia.

Presentación de la primera pieza

El primer gran hito llegará el próximo 26 de marzo con la presentación de «La Matanza de los Inocentes», una espectacular fuente policroma de 58,6 centímetros de diámetro creada entre 1736 y 1741. La obra, perteneciente desde 2023 a la Colección Torrecid, está considerada una pieza excepcional tanto por su valor artístico como por su rareza, ya que solo se conocen 21 ejemplares monumentales en todo el mundo.

El alcalde, Samuel Falomir, junto al concejal de Cultura y Patrimonio, Carlos Esteban, y el director del Museo de Cerámica, Eladi Grangel, han presentado este ambicioso proyecto que permitirá el regreso temporal de piezas de valor incalculable creadas originalmente en la histórica manufactura del Conde de Aranda. / inyaki mezquita

La fuente destaca por su extraordinaria riqueza cromática, la calidad de su decoración historiada y detalles de gran refinamiento, como el borde de puntilla fina azul y el blasón heráldico con un águila coronada. A lo largo de su recorrido histórico ha pasado por prestigiosos anticuarios de Lyon, París y Barcelona, hasta integrarse en la citada colección.

Desde el Ayuntamiento subrayan que se trata de una ocasión irrepetible. El concejal de Cultura, Carlos Esteban, definió la pieza como “un auténtico tesoro” y remarcó que su exhibición supondrá una “gran oportunidad” para el público, ya que podrá visitarse de manera exclusiva en el Museo de Cerámica de l’Alcora hasta el 26 de julio.

Esteban señaló además que esta iniciativa permitirá “reencontrarnos con nuestro pasado, celebrar juntos nuestra historia y sentir estas obras maestras como lo que son: parte viva de nuestra identidad”.

Colecciones por todo el mundo

Por su parte, el director del Museo, Eladi Grangel, destacó que la mayor presencia de cerámica histórica de l’Alcora fuera de la localidad se encuentra especialmente en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, además de Francia, Inglaterra, Alemania y distintos puntos de España, como Barcelona y Valencia. El museo trabaja ya para lograr que algunas de esas obras emblemáticas puedan formar parte de futuras exposiciones en la villa ceramista.

Este ambicioso proyecto cultural coincide además con otro paso decisivo para el futuro del legado alcorino: la aprobación del proyecto técnico vinculado a la subvención de 3,3 millones de euros destinada a recuperar la zona fundacional de la Real Fábrica. El Pleno municipal ha dado luz verde al inicio del expediente de contratación para las obras de rehabilitación del edificio original de 1726-1727, un espacio que recuperará su esplendor y que, coincidiendo con el tercer centenario, está llamado a convertirse en el gran escenario del reencuentro definitivo con las piezas que un día salieron de allí.