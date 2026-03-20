Vecinos de Torreblanca podrán disfrutar de un renovado vía crucis gracias a la rehabilitación del Calvario impulsada por la Diputación

La Diputación Provincial de Castellón rehabilita y pone en valor el conjunto de capillas del Calvario de Torreblanca. El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, junto a la alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut, ha inaugurado, este viernes, los trabajos de conservación que se han llevado a cabo en este espacio de gran veneración para los vecinos de Torreblanca, destacando la importancia de preservar este enclave tan significativo desde el punto de vista patrimonial, cultural y religioso, ha informado la corporación provincial en un comunicado.

"Desde la Diputación de Castellón mantenemos la firme apuesta para la protección de nuestro rico patrimonio histórico y religioso, asegurando que estos espacios se conserven en las mejores condiciones posibles", ha destacado Alejandro Clausell.

El Calvario, que incluye en su recinto la primitiva iglesia-fortaleza de San Francisco, forma parte esencial de la identidad y la historia de Torreblanca, por lo que "su conservación resulta fundamental para mantener vivo ese legado cultural", ha añadido el diputado.

La intervención ha consistido en una actuación de conservación y mejora sobre las distintas estaciones del vía crucis, ya que presentaban deterioros derivados del paso del tiempo. En concreto, tal y como ha explicado el diputado provincial, se han llevado a cabo trabajos de limpieza, se han eliminado elementos impropios y se han reparado elementos estructurales, respetando en todo momento la configuración original de las capillas.

Del mismo modo, dada la ubicación exenta de los casalicios en un entorno natural y su contacto directo con el terreno, se han realizado intervenciones específicas para proteger las estructuras de la humedad.

En este sentido, Clausell ha subrayado que "en todo momento se ha actuado con el máximo respeto al valor histórico del conjunto de capillas, utilizando técnicas y materiales adecuados para asegurar una intervención duradera". "Actuar a tiempo es fundamental y con esta actuación ponemos en valor todo el entorno de capillas, protegiéndolo frente al deterioro", ha apuntado.

Ahora, con la proximidad de la Semana Santa, los vecinos y vecinas de Torreblanca podrán volver a recorrer el vía crucis en unas condiciones óptimas, disfrutando de unas capillas renovadas en un entorno natural único, ha incidido. Al respecto, Clausell ha puesto en valor la tradición del vía crucis y ha ensalzado el calvario de Torreblanca como un espacio singular que "refleja la fe, la historia y la identidad de la localidad".