Onda se posiciona como interlocutor activo en Europa para defender a la industria cerámica ante Bruselas

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, viajará la próxima semana a Bruselas para participar en el foro internacional The Future of European Ceramics, donde defenderá los intereses del sector cerámico y reclamará un marco europeo más justo que garantice la competitividad de la industria.

El encuentro, que se celebrará el próximo 25 de marzo en el Parlamento Europeo, reunirá a eurodiputados, representantes de la Comisión Europea, patronales empresariales y responsables institucionales de España e Italia para abordar los principales retos del sector, especialmente en materia energética, regulatoria y comercial, tal y como ya publicó Mediterráneo.

En este contexto, Ballester intervendrá en la mesa dedicada a la perspectiva local, donde trasladará la realidad del clúster cerámico de Castellón y pondrá en valor el papel de Onda como uno de los principales motores industriales del sector a nivel europeo. “Europa no puede exigir más a quien ya cumple todo mientras permite competir a quien no cumple nada”, ha señalado la alcaldesa, quien defenderá la necesidad de establecer condiciones equitativas para las empresas europeas frente a la competencia de terceros países.

Onda, referente cerámico

La alcaldesa aprovechará este encuentro para reivindicar el peso estratégico de la industria cerámica, clave en la generación de empleo, innovación y desarrollo económico en territorios como Onda.

En este sentido, trasladará a las instituciones europeas la importancia de avanzar hacia una transición energética realista, con tecnologías viables para el sector, así como la necesidad de reducir la carga burocrática y garantizar un marco regulatorio que no penalice a las empresas que cumplen con los estándares más exigentes.

Papel activo en la defensa de la cerámica

Así, la presencia de Onda en Bruselas se enmarca en una estrategia de interlocución directa con las instituciones europeas que el Ayuntamiento ha intensificado en los últimos meses, con reuniones con representantes de la Comisión y eurodiputados para trasladar de primera mano la situación del sector.

En esta línea, la alcaldesa ya mantuvo el pasado mes de diciembre una ronda de reuniones en Bruselas con representantes de la Comisión Europea y eurodiputados de distintos grupos políticos, a quienes trasladó de primera mano la realidad que atraviesa la industria cerámica, así como las principales inquietudes del tejido empresarial.

Fruto de ese trabajo, el Ayuntamiento también ha impulsado iniciativas para acercar la realidad del sector a los responsables europeos, favoreciendo el contacto directo con el territorio y las empresas, con el objetivo de que las decisiones que se adopten en Bruselas tengan en cuenta el impacto real sobre la industria y el empleo.

De este modo, Onda ha pasado de ser un actor local a posicionarse como un interlocutor activo en el ámbito europeo en la defensa de la cerámica, trasladando una voz clara y alineada con las necesidades del sector.

En este contexto, la participación en este foro internacional supone un paso más dentro de esa hoja de ruta, consolidando la presencia de Onda en los espacios donde se toman decisiones clave y reforzando su papel como referente en la defensa de una industria estratégica para Europa.