Preocupación vecinal en Vinaròs por una calle reasfaltada sin pasos de cebra: "Cruzar ahora es un riesgo constante"

La reciente renovación del asfaltado en la calle Sant Cristòfol, en el tramo comprendido entre la plaza Jovellar y la plaza Tres Reyes, una de las calles más transitadas de Vinaròs, está generando preocupación entre los vecinos debido a la ausencia de señalización viaria horizontal para los peatones.

Aunque las obras finalizaron hace aproximadamente una semana, el Ayuntamiento aún no ha procedido a pintar los pasos de cebra, una situación que vecinos y visitantes califican de "peligrosa", ya que el tráfico de vehículos ha vuelto a la normalidad, pero los peatones no disponen de zonas seguras para cruzar la vía.

“Antes al menos sabíamos por dónde cruzar, pero ahora es un riesgo constante, especialmente para personas mayores y niños”, comenta una vecina de la zona. Otros residentes coinciden en que la falta de señalización crea confusión tanto para conductores como para peatones, aumentando el riesgo de accidentes.

Coches circulan por la calle Sant Cristòfol de Vinaròs. / Javier Flores

Sin referencias claras de prioridad

Además, algunos ciudadanos señalan que durante las horas de mayor tráfico la situación se agrava, ya que los vehículos circulan sin referencias claras de prioridad para los peatones. Un claro ejemplo de que es necesario completar, aunque sea de manera provisional, todos los elementos de seguridad antes de dar por finalizadas las intervenciones en la vía pública.

Aunque el asfalto necesita tiempo para perder los aceites y disolventes volátiles que contiene y, si se pinta demasiado pronto, la pintura podría no adherirse correctamente, no se han aplicado alternativas hasta el pintado definitivo, como una pintura provisional hasta acometer el repintado final.

La semana pasada el Ayuntamiento comunicó a través de redes sociales que esta semana se procedería al pintado de las señales viarias horizontales en todas las calles en las que se había mejorado el asfalto: camino Sant Gregori, avenida Castelló, calle Sant Joaquim, calle Cervol, calle Pablo Ruiz Picasso, calle Comte Benavent, calle Sant Cristòfol y calle Febrer de la Torre. Aunque a día de hoy, sigue sin haberse realizado.