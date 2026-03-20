Un pueblo de Castellón dará ayudas de 1.000 euros a nuevos autónomos y empresas que contraten parados

Un municipio de Castellón ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas de 1.000 euros para nuevos autónomos y empresas que contraten a personas desempleadas, con el objetivo de dinamizar la economía local y fomentar la creación de empleo durante 2026.

Estas subvenciones, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, estarán disponibles hasta final de año y podrán solicitarse tanto de forma presencial en las oficinas municipales como a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

En concreto, se trata del municipio de Segorbe, en el Alto Palancia, cuyo consistorio ha aprobado estas medidas para reforzar el tejido económico y apoyar tanto a emprendedores como a pequeñas empresas del municipio.

Dos líneas principales

Las ayudas contemplan dos líneas principales. Por un lado, se concederán 1.000 euros a nuevos autónomos empadronados en la localidad antes del 1 de enero de 2026. Además, salvo en el caso de jóvenes de entre 16 y 35 años, será necesario haber estado inscrito como demandante de empleo durante al menos un año previo al alta.

Por otro lado, también se otorgarán incentivos a empresas que formalicen un contrato indefinido a personas desempleadas empadronadas en el municipio, siempre que suponga un incremento de la plantilla y se mantenga el puesto durante al menos un año. Las empresas deberán tener su domicilio fiscal y social en la localidad y contar con menos de 50 trabajadores.

Una de las claves de esta convocatoria es que no existe límite en el número de solicitudes por empresario, lo que amplía las posibilidades de acceso a estas ayudas.

El importe se abonará en dos fases: un primer pago de 500 euros tras la concesión y un segundo de otros 500 euros pasado un año, una vez se hayan justificado todos los requisitos exigidos.

Desde el Ayuntamiento destacan que estas medidas responden a la prioridad de impulsar la economía local y mejorar la calidad de vida de los vecinos, animando tanto a emprendedores como a empresas a aprovechar estas ayudas para generar nuevas oportunidades laborales.

Las bases completas y la documentación necesaria pueden consultarse en la Sede Electrónica municipal, dentro del apartado de tablón de anuncios.