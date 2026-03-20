El pueblo de Castellón que pagará parte del alquiler y la hipoteca a los jóvenes

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes problemas para la juventud, con dificultades crecientes para afrontar el pago del alquiler o de una hipoteca. La subida de precios, la falta de ahorro y las complicaciones para emanciparse han convertido las ayudas públicas en un apoyo clave para muchos jóvenes que intentan mantener su vivienda habitual.

En este contexto, Montanejos ha puesto en marcha una nueva medida de apoyo a la juventud. El Ayuntamiento ha aprobado una línea de ayudas dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años para contribuir al pago del alquiler o la hipoteca de su vivienda habitual durante 2026.

La convocatoria está dotada con 12.000 euros y contempla una ayuda de 50 euros mensuales, que se abonará de forma trimestral y siempre previa justificación.

Podrán beneficiarse de esta línea de ayudas las personas empadronadas en el municipio que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria. Además, las solicitudes se tramitarán por orden de entrada hasta que se agote el presupuesto disponible.

Las personas interesadas podrán presentar su solicitud en el registro municipal o a través de los medios habilitados. Toda la información y la documentación necesaria está disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Montanejos.

Con esta iniciativa, el consistorio refuerza su compromiso con el acceso a la vivienda y con el apoyo a la juventud, en un momento en el que facilitar la emancipación y el mantenimiento de la residencia habitual se ha convertido en una prioridad para muchos municipios.