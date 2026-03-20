Alumnos del taller de empleo de Burriana visitan Grupo Porcelanosa para conocer su innovación tecnológica

Los alumnos del taller de empleo "Torre de la Mar" de Burriana procedentes de los módulos de alicatado y pintura, albañilería e informática han visitado las instalaciones del Grupo Porcelanosa, una de las firmas referentes del sector cerámico. El objetivo de esta jornada ha sido conocer de cerca los procesos de trabajo y la innovación tecnológica de la corporación, completando así la formación práctica que reciben en el municipio.

Esta visita ha sido una iniciativa del consistorio, que contactó con la empresa para facilitar este encuentro estratégico. Durante el recorrido, los alumnos han tenido la oportunidad de entregar sus currículums de forma directa. Como resultado de este contacto, la empresa ya ha comunicado que varios de estos perfiles han sido tenidos en cuenta para ser integrados en futuras incorporaciones.

La concejala de Políticas Activas de Empleo, Suni Fandos, ha destacado la importancia de estas sinergias: "Queremos dar un paso más allá en la inserción laboral y, por ello, acercamos a nuestro alumnado a las empresas, creando puentes directos que faciliten su entrada en el mercado de trabajo".

“La visita a una empresa que es referente en la industrialización de la construcción, como es Porcelanosa, representa una apuesta de futuro del consistorio por mejorar la empleabilidad de estos alumnos”, ha valorado Fandos, quien también ha subrayado “el éxito de algunos currículums en los procesos de selección”.