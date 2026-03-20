Semanas de parálisis de las obras en el único paso subterráneo de Nules que no se inunda: Hay novedades

Nules tiene un problema con los pasos subterráneos bajo la vía del tren por los que se puede circular con vehículo. Cuenta con cuatro. El del camí la Mar, el de la Vieta, el del camí Cabeçol (junto al cuartel de la Guardia Civil) y el de la calle Senda Mitjana. Los cuatro dan acceso al polígono hortofrutícola de la Senda Mitjana y a la playa. De los tres, el único que no se inunda cuando llueve es el último. Desde el mes de enero está cerrado por obras.

El problema, como puede comprobar cualquier persona que frecuente la zona, es que estos trabajos llevan paralizados desde hace varias semanas. La empresa adjudicataria inició la primera fase de la reforma prevista levantando el pavimento de los laterales de la calzada, incluida la acera que daba acceso peatonal.

Durante días, los escombros se quedaron acumulados en el mismo paso. Finalmente, se retiraron, pero desde febrero no hay personal trabajando ni acceso permitido para vehículos ni peatones.

Imagen de finales del mes de enero, cuando se iniciaron las obras en el paso subterráneo. / MÒNICA MIRA

Este proyecto forma parte de una intervención más amplia que ha recibido una subvención del Ivace para la modernización de polígonos industriales, según confirma el concejal de Urbanismo, César Estañol.

La parte que afecta a este paso subterráneo tiene mucho que ver con su singularidad respecto del resto de vías que permiten salvar el obstáculo de las vías del tren, sin contar los puentes existentes en el camí la Pujà y el que remata el camí Moncofa, junto al Ecoparque, en ambos casos, bastante más alejados del citado polígono.

Así lo explica Estañol al detallar que el Ayuntamiento decidió incorporar esta reforma en el plan propuesto para ejecutar con los fondos autonómicos, para aprovechar el hecho de que no dé problemas cuando llueve, lo que garantiza una circulación directa, segura e ininterrumpida.

Hasta ahora, este paso subterráneo tenía un único sentido de circulación, desde la avenida Castelló hacia la Senda Mitjana, y contaba con una acera en el lateral derecho en esa misma dirección. El objetivo es mantener esa circulación peatonal, pero repartir el espacio de la calzada para que puedan circular vehículos en los dos sentidos.

De este modo, cuando en días de precipitaciones abundantes se haga indispensable cerrar el resto de pasos subterráneos, como es costumbre, los vehículos podrán entrar y salir del polígono por este vial.

El Ayuntamiento, como los usuarios del paso subterráneo, era consciente de la paralización de los trabajos y en varias ocasiones había pedido explicaciones. La razón esgrimida por la empresa era que «están dentro de plazo» y según explicaron al concejal de Urbanismo, «tenían mucho trabajo» con otros proyectos. La respuesta no satisfizo al gobierno municipal y esta semana mantuvieron una reunión con la concesionaria.

Estañol asegura que tras ese encuentro, «se han comprometido a retomar los trabajos para rematarlos y, si por algún motivo tienen que estar algunos días sin avanzar, dejarán espacio para circular con seguridad».

Añade, como se ha detallado, que el proyecto «tiene más fases de ejecución que la de este paso subterráneo». Otra intervención importante consiste en dar continuidad a la instalación de un colector que conectará la Senda Mitjana con la depuradora a través del camí La Mar. Una parte de esa infraestructura se instaló en el año 2023, también con fondos del Ivace.

Vehículo atrapado en el paso subterráneo del camí la Mar de Nules, una imagen habitual cuando llueve. / MÒNICA MIRA

Una inversión con la que se aspira a garantizar la evacuación del agua en una zona muy sensible por su inundabilidad. De hecho, el paso subterráneo del camí la Mar de Nules es famoso en el municipio porque con cada episodio de lluvias, y no hace falta que sean especialmente intensas, siempre se queda algún coche atrapado, a pesar de que es el primero que corta la Policía Local.

A parte de por la imprudencia de los conductores, que no atienden a las vallas de prohibición de paso ni a los indicadores de altura del agua, estos incidentes se suceden porque posiblemente este sea el paso que más circulación soporta para acceder al polígono Senda Mitjana, más si cabe desde que la Cooperativa Agrícola Sant Josep abrió un supermercado Charter de Consum, en el 2016.