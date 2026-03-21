Almassora da inicio a la Semana Santa con su esperado pregón
Pascual Luis Segura pronuncia un discurso cargado de tradición y devoción en un acto con acompañamiento de la UIM La Esmeralda
Almassora
Almassora ha celebrado el esperado pregón de Semana Santa 2026, un acto cargado de solemnidad que marca el inicio de una de las celebraciones más arraigadas del municipio, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial.
El pregón ha sido pronunciado por Pascual Luis Segura Moreno, cronista oficial de la Junta Central de Semana Santa de Vila-real y delegado diocesano para la Junta Diocesana de Semana Santa de la diócesis de Segorbe-Castellón, quien ha ofrecido un discurso lleno de sentimiento, tradición y devoción.
El acto ha contado también con el acompañamiento musical de la UIM La Esmeralda de Almassora.
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