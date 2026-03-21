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Almassora da inicio a la Semana Santa con su esperado pregón

Pascual Luis Segura pronuncia un discurso cargado de tradición y devoción en un acto con acompañamiento de la UIM La Esmeralda

El público asiste al pregón mientras la banda interpreta varias piezas durante el acto inaugural de la Semana Santa en Almassora.

El público asiste al pregón mientras la banda interpreta varias piezas durante el acto inaugural de la Semana Santa en Almassora. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Almassora

Almassora ha celebrado el esperado pregón de Semana Santa 2026, un acto cargado de solemnidad que marca el inicio de una de las celebraciones más arraigadas del municipio, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial.

El pregón ha sido pronunciado por Pascual Luis Segura Moreno, cronista oficial de la Junta Central de Semana Santa de Vila-real y delegado diocesano para la Junta Diocesana de Semana Santa de la diócesis de Segorbe-Castellón, quien ha ofrecido un discurso lleno de sentimiento, tradición y devoción.

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El acto ha contado también con el acompañamiento musical de la UIM La Esmeralda de Almassora.

Autoridades y representantes entregan un reconocimiento al pregonero tras el acto celebrado en la iglesia de Almassora.

Autoridades y representantes entregan un reconocimiento al pregonero tras el acto celebrado en la iglesia de Almassora. / MEDITERRÁNEO

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