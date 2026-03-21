Benicàssim inicia las obras para acabar con uno de sus puntos más conflictivos por inundaciones

Benicàssim ya ha activado sobre el terreno una de las intervenciones más necesarias para hacer frente a los problemas de inundabilidad del municipio. Las obras de la nueva red de pluviales ya están en marcha, dando respuesta a una situación que generaba incidencias cada vez que se producían lluvias intensas.

La actuación, con una inversión superior a los 200.000 euros, se ejecuta en uno de los puntos más conflictivos del término municipal, la calle Vicent Fuentes Ramón, donde la falta de una red separativa provocaba sobrecargas en el alcantarillado y acumulaciones de agua en la vía pública.

Nueva conducción

Los trabajos contemplan la instalación de una nueva conducción de cerca de 242 metros, junto a imbornales, rejillas y pozos de registro que permitirán mejorar de forma notable la recogida y evacuación del agua de lluvia.

La actuación es clave en el plan antiinundaciones. / Eva Bellido

La creación de una red específica de pluviales permitirá aliviar el sistema actual, evitando que el alcantarillado unitario vuelva a saturarse en episodios de precipitaciones intensas.

La intervención incluye también la reposición del pavimento y de los servicios urbanos afectados, con un plazo de ejecución previsto de unos tres meses.

Menos riesgo para viviendas y calles

Uno de los principales objetivos de esta actuación pasa por reducir el impacto directo de las lluvias en las viviendas de la zona, especialmente aquellas con sótanos, que hasta ahora se veían afectadas por la entrada de agua en episodios adversos.

Con esta obra, el municipio da un paso más en su estrategia para mejorar el drenaje urbano y reducir los puntos críticos de inundación, dentro de un plan más amplio que incluye otras actuaciones ya ejecutadas y proyectos en marcha en diferentes zonas.