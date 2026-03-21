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Burriana asegura hasta 2030 la atención temprana infantil con un contrato de más de 223.000 euros al año

El servicio refuerza la atención a niños con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos y amplía el apoyo especializado a sus familias

La atención temprana infantil es un conjunto de intervenciones a niños de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos.

La atención temprana infantil es un conjunto de intervenciones a niños de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos. / Isabel Calpe

Isabel Calpe

El Ayuntamiento de Burriana ha formalizado el contrato para la gestión del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) comarcal, un servicio dirigido a niños y niñas de entre 0 y 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos, así como a sus familias.

La adjudicación ha recaído en la empresa Riberanet Gestión Integral S.L., con un importe anual de más de 223.000 euros. El contrato tendrá una duración inicial de cuatro años, garantizando la continuidad de este recurso especializado hasta 2030.

El CDIAT presta atención integral a menores mediante intervención psicológica, logopédica y fisioterapéutica, además de ofrecer apoyo y orientación a las familias y coordinación con los ámbitos sanitario, educativo y social.

La concejala de Servicios Sociales, Isabel Monfort, ha destacado la importancia de garantizar la continuidad de este recurso, al que ha definido como "un pilar fundamental dentro de la red de apoyo a la infancia y a las familias". “Con esta adjudicación aseguramos que los niños y niñas que necesitan atención temprana en Burriana y en la comarca sigan recibiendo un servicio especializado, profesional y de calidad desde los primeros años de vida, que son decisivos para su desarrollo”, ha señalado Monfort.

El Centro de Atención Temprana es un servicio comarcal dirigido a niños y niñas con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos.

El Centro de Atención Temprana es un servicio comarcal dirigido a niños y niñas con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos. / Isabel Calpe

Nuevas mejoras

El nuevo contrato incorpora una batería de mejoras que refuerzan la atención tanto a los menores como a sus familias. Entre las principales novedades, la empresa adjudicataria organizará talleres específicos dirigidos a familias, tanto en el ámbito del lenguaje y la comunicación -impartidos por logopedas especializados- como en fisioterapia. En ambos casos, se prevé la realización de tres sesiones anuales con una duración mínima de entre una hora y media y dos horas.

Asimismo, el contrato introduce avances en la coordinación entre instituciones, con la obligación de establecer protocolos formales con al menos tres entidades externas y la programación de reuniones periódicas para el seguimiento de los casos. Esta mejora se completa con la implantación de un sistema de información compartida que permitirá conocer la evolución de los menores de forma más ágil y segura.

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En el ámbito de los recursos, también se contempla la ampliación del equipamiento del centro con nuevos materiales terapéuticos y tecnológicos. Por último, se refuerza la cualificación del equipo profesional mediante formación continua anual adicional dirigida al personal técnico, con el objetivo de mantener actualizadas las metodologías de intervención en atención temprana.

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