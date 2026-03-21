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Burriana llena el Teatre Payà con más de 200 bailarines en un gran encuentro provincial

El Centre Municipal de les Arts reúne a alumnado de cinco escuelas en una gala tras aplazarse por la alerta roja

Más de 200 estudiantes de distintas escuelas participan en la gala de danza celebrada en el Teatre Payà de Burriana.

Más de 200 estudiantes de distintas escuelas participan en la gala de danza celebrada en el Teatre Payà de Burriana. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Burriana

El Centre Municipal de les Arts de Burriana ha celebrado el encuentro anual de escuelas de danza, que ha reunido a más de 200 estudiantes llegados de distintos puntos de la provincia de Castellón.

La actividad, prevista inicialmente para el pasado 14 de febrero, tuvo que suspenderse por la alerta roja y finalmente se ha celebrado este sábado, convirtiéndose en una jornada muy esperada tanto por el alumnado como por el público asistente.

Han participado estudiantes del Estudio de Danza Coppelia (Castellón), de la Escuela On Dance (Alcora), de la Escuela de Danza Luisa Piquer (Burriana), del Centro Autorizado de Danza Unión Musical Santa Cecilia (Onda) y del Conservatori Professional de Dansa de Castelló, que han protagonizado una gala en el Teatre Payà.

Una jornada de convivencia y formación

Además de la exhibición escénica, la cita ha incluido varios talleres de danza impartidos por profesionales como Melissa Usina (danza contemporánea), Juan Mochales (danza clásica), Mayte de Gaspar (danza española y flamenco) y Manu Jiménez (danza moderna), reforzando el carácter formativo del encuentro.

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La iniciativa ha vuelto a consolidarse como un espacio de convivencia entre escuelas y una oportunidad para compartir experiencias en torno a la danza.

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