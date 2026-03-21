Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Historia plaza de las PinturasEstafa administrativa CastellónNueva tienda CastellónMapa del eclipse solar en CastellónLos mejores planes para hoyBarreras discapacidad
instagramlinkedin

Burriana hace vibrar sus calles con 350 tambores en su gran tamborrada

Nueve municipios participan en un encuentro que recupera una tradición y refuerza su atractivo cultural

GALERÍA I La tamborrada de Burriana en imágenes

GALERÍA I La tamborrada de Burriana en imágenes

Ver galería

GALERÍA I La tamborrada de Burriana en imágenes /

Concha Marcos

Burriana

Burriana ha vivido este sábado una intensa jornada con la celebración de la 11ª Tamborrada Ciutat de Burriana, un evento que ha reunido a alrededor de 350 bombos y tambores procedentes de nueve localidades como Sagunto, La Vall d’Uixó, Almenara, Almassora, La Vilavella, Benicarló, Betxí, Vila-real y Peñíscola, llenando de ritmo, tradición y emoción las calles del centro histórico.

La cita, organizada por la asociación de Tambores y Bombos Santa Faz de Burriana con el patrocinio del consistorio y la colaboración del área de Turismo, se ha consolidado como un referente dentro de la agenda cultural del municipio y como un atractivo turístico de primer nivel, recuperando por segundo año consecutivo una tradición que no se celebraba desde 2019.

Recorrido y toque de honor

La jornada comenzó a las 18.00 horas con la recepción de las bandas participantes en la parroquia de La Mercé, desde donde partió un colorido y sonoro desfile hasta la plaza Mayor, escenario del esperado ‘toque provincial’.

Allí destacó el toque de honor realizado por Antonio Montoya, figura destacada del motociclismo adaptado. A partir de ese momento, las diferentes agrupaciones ofrecieron una exhibición de sus toques que envolvió al público en una experiencia única de percusión, energía y tradición.

Noticias relacionadas y más

El evento concluyó con un aperitivo colectivo que sirvió como espacio de encuentro y convivencia entre las bandas y los asistentes, reforzando el carácter participativo de esta cita cultural.

TEMAS

Tracking Pixel Contents