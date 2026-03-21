Burriana hace vibrar sus calles con 350 tambores en su gran tamborrada
Nueve municipios participan en un encuentro que recupera una tradición y refuerza su atractivo cultural
Burriana ha vivido este sábado una intensa jornada con la celebración de la 11ª Tamborrada Ciutat de Burriana, un evento que ha reunido a alrededor de 350 bombos y tambores procedentes de nueve localidades como Sagunto, La Vall d’Uixó, Almenara, Almassora, La Vilavella, Benicarló, Betxí, Vila-real y Peñíscola, llenando de ritmo, tradición y emoción las calles del centro histórico.
La cita, organizada por la asociación de Tambores y Bombos Santa Faz de Burriana con el patrocinio del consistorio y la colaboración del área de Turismo, se ha consolidado como un referente dentro de la agenda cultural del municipio y como un atractivo turístico de primer nivel, recuperando por segundo año consecutivo una tradición que no se celebraba desde 2019.
Recorrido y toque de honor
La jornada comenzó a las 18.00 horas con la recepción de las bandas participantes en la parroquia de La Mercé, desde donde partió un colorido y sonoro desfile hasta la plaza Mayor, escenario del esperado ‘toque provincial’.
Allí destacó el toque de honor realizado por Antonio Montoya, figura destacada del motociclismo adaptado. A partir de ese momento, las diferentes agrupaciones ofrecieron una exhibición de sus toques que envolvió al público en una experiencia única de percusión, energía y tradición.
El evento concluyó con un aperitivo colectivo que sirvió como espacio de encuentro y convivencia entre las bandas y los asistentes, reforzando el carácter participativo de esta cita cultural.
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