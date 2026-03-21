Compromís per Almassora denuncia rotondas a oscuras en los accesos al puerto de Castellón
Micó lleva al Congreso la falta de alumbrado que afecta a tres puntos clave utilizados a diario por vecinos de Almassora
Compromís per Almassora ha anunciado que la diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha registrado diversas preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno para exigir la reparación urgente del alumbrado en varias rotondas de los accesos al puerto de Castellón utilizadas a diario por los vecinos y vecinas de Almassora.
El portavoz de Compromís en Almassora, Julià Gómez, ha denunciado que actualmente hay al menos tres rotondas de los accesos al puerto sin alumbrado operativo, una situación que genera un grave problema de seguridad para las personas que utilizan estas vías, especialmente durante la noche.
“Al Ministerio de Fomento no parece importarle arreglar las farolas de estas tres rotondas. Según dicen, porque ni pasan suficientes vehículos ni hay suficientes accidentes. El mismo Ministerio que ha invertido 335 millones de euros en los accesos al puerto y que además ha cortado los viales alternativos considera demasiado caro arreglar unas farolas o cambiar unas bombillas”, ha criticado Gómez.
Impacto de las obras y falta de alternativas
Las obras de los accesos ferroviarios al puerto han provocado el cierre de caminos tradicionales como el camí Fadrell o el Caminàs de Barros, lo que ha obligado a muchos vecinos y vecinas a utilizar alternativas como la CS-22 o la N-225 para desplazarse entre Almassora, Castellón y el polígono del Serrallo. Según Compromís, esta nueva situación hace aún más necesario garantizar unas condiciones mínimas de seguridad en estos accesos.
Por este motivo, la diputada Micó ha registrado preguntas en el Congreso para saber cuál es el coste estimado de la reparación del alumbrado, si el Ministerio piensa actuar para solucionar esta situación y si considera aceptable mantener sin iluminación unas infraestructuras que se han convertido en imprescindibles para el vecindario.
Gómez ha insistido en que “no podemos permitir que unas rotondas tan transitadas sigan a oscuras. Es una cuestión básica de seguridad vial y de respeto hacia los vecinos y vecinas de Almassora”. Por ello, Compromís per Almassora reclama al Gobierno que ordene la reparación inmediata del alumbrado y que garantice unos accesos seguros para todas las personas que utilizan estas vías.
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