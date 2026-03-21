El 'Gordo' del sorteo de la Lotería Nacional por el Día del Padre cae en Castellón

La suerte ha sonreído este sábado a la provincia de Castellón después de que el primer premio del Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional haya recaído en uno de sus puntos de venta.

Se trata de Torreblanca, donde el número agraciado, el 34.302, dotado con 1.300.000 euros al número (lo que equivale a 130.000 euros al décimo), en el estanco situado en la calle Avenida del Mar.

Estanco de Torreblanca donde ha caído el primer premio del sorteo por el Día del Padre. / Mediterráneo

La noticia ha situado a la localidad castellonense entre los puntos destacados del sorteo de este sábado, en una jornada especialmente señalada por tratarse del tradicional sorteo extraordinario vinculado al Día del Padre. La consignación del número premiado en Torreblanca convierte al municipio en uno de los escenarios de la fortuna en esta cita anual, que cada año genera una gran expectación entre los jugadores.

Por ahora se desconoce cuántos décimos o billetes completos se han distribuido en este punto de venta, por lo que la cantidad exacta finalmente repartida en el municipio dependerá del volumen de boletos vendidos. En cualquier caso, cada décimo de ese número está premiado con 130.000 euros, mientras que un billete completo alcanzaría los 1,3 millones de euros.

demás de en Torreblanca, el primer premio, el 34.302, también fue consignado en otros puntos de España: Albacete, Figareo (Asturias), Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), Iznájar (Córdoba), Las Palmas de Gran Canaria, Rivas-Vaciamadrid (Madrid), Jumilla (Murcia), El Pinar (Santa Cruz de Tenerife), Ontinyent (Valencia), Benavente (Zamora) y Mollerussa (Lleida), según la relación oficial difundida por Loterías y Apuestas del Estado.

Otro premio en la provincia esta semana

Hay que recordar que un jugador de la provincia de Castellón se quedó esta semana a un número de hacerse con el mayor premio de la historia del sorteo de La Primitiva del pasado lunes, que se llevó un suculento botín de 364.193,19 euros. Fue uno de los dos boletos de Primera Categoría (6 aciertos) que hubo en toda España.