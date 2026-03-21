Más de un millón de euros para transformar la planta de Cervera del Maestre y reducir el vertido de residuos

La planta de residuos de Cervera del Maestre encara un nuevo salto en su modernización. El Consorcio de Residuos C1, que atiende a 49 municipios del norte de Castellón, ha adjudicado por más de un millón de euros la compra de maquinaria y la ampliación de la nave de voluminosos, dos actuaciones con las que pretende reducir el rechazo a vertedero, mejorar el aprovechamiento de materiales y ganar capacidad en una infraestructura estratégica para el norte de la provincia de Castellón.

El Consorcio de Residuos C1 ha adjudicado dos contratos que suman 1.048.109,39 euros y que se centran en mejorar el tratamiento de los residuos voluminosos, aquellos de gran tamaño que requieren una gestión específica.

La primera de las adjudicaciones, por 667.919,19 euros, ha recaído en Estudios, Dirección e Investigación de Fermentaciones Especiales S.A. y corresponde al suministro de maquinaria y al transporte de equipos hasta la planta. La segunda, por 380.190,20 euros, ha sido para Pavasal, que se encargará de ejecutar las obras de ampliación de la nave ya existente destinada a este tipo de residuos dentro del complejo de valorización.

Ambas actuaciones responden a un objetivo común: reducir la cantidad de residuos que termina en vertedero, mejorar la recuperación de materiales y contener el impacto económico de los impuestos estatales aplicados al rechazo final.

En el caso del suministro de maquinaria, el contrato se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos NextGenerationEU. Estas inversiones forman parte de las líneas destinadas a reforzar la reutilización, el reciclaje y la mejora de las instalaciones de clasificación y triaje de residuos.

La financiación vinculada a este proceso ascendía inicialmente a 2.128.612,5 euros, aunque posteriormente fue ampliada hasta 3.639.899,84 euros a favor del Consorcio de residuos C1, según el Decreto 159/2025, de 28 de octubre, del Consell, publicado en el DOGV el 3 de noviembre de 2025.

Por su parte, la ampliación de la nave permitirá mejorar la gestión de los residuos voluminosos, una de las fracciones más complejas. El objetivo es avanzar en la preparación para la reutilización y en la recogida separada en origen, claves para reducir el volumen de rechazo.

Este proyecto ya fue licitado a finales de 2025, pero el procedimiento quedó desierto por falta de licitadores. La nueva licitación ha permitido finalmente adjudicar unas obras consideradas necesarias para continuar con la modernización de la planta.

El contrato contempla la ampliación de la nave actual de tratamiento de residuos voluminosos en línea separada dentro del complejo de valorización de residuos domésticos de Cervera del Maestre.

Otras actuaciones

Estas actuaciones se suman a otras inversiones recientes. En febrero de 2025, el Consorcio de residuos C1 adjudicó a Tamesur el suministro e instalación de nuevos equipos para el triaje mecánico de residuos municipales en estas instalaciones por 3.297.818,70 euros. El objetivo de esta actuación es reducir en 4.500 toneladas el volumen de residuos enviados a vertedero.

El impulso a la planta de Cervera del Maestre es fruto de varios años de trabajo conjunto entre la Generalitat Valenciana y el Consorcio de residuos C1, y ha contado con el respaldo unánime de su asamblea, en la que están representadas la Diputación de Castellón y los 49 municipios consorciados del norte de la provincia.

Con estas nuevas actuaciones, la instalación avanza en su adaptación a un modelo de gestión más eficiente, con mayor capacidad de recuperación de materiales y menor dependencia del vertedero.