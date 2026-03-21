Onda impulsa su economía local con comercio en la calle y más de 700 corredores

Onda ha vivido este sábado una intensa jornada de actividad con la celebración de la Feria del Stock en el Raval de San José y la Trail Refugis de Pedra, dos citas que han generado un importante movimiento de vecinos y visitantes y han contribuido a dinamizar el centro urbano.

Desde primera hora de la mañana, más de 700 corredores han tomado la salida en la Trail Refugis de Pedra, recorriendo el término municipal de Onda en sus tres modalidades —maratón, media maratón y sprint— y poniendo en valor enclaves naturales del municipio.

Salida de la Trail Refugis de Pedra con cientos de corredores en pleno centro de Onda. / MEDITERRÁNEO

De forma paralela, el Raval de San José se ha consolidado como el principal punto de encuentro de la jornada con la celebración de la Feria del Stock, que ha registrado una elevada afluencia de público durante todo el día. Vecinos de Onda y visitantes de localidades cercanas han recorrido los puestos comerciales, atraídos por los descuentos y el ambiente en la calle.

La concejala de Comercio y Turismo de Onda, María Baila, ha destacado: “Activar nuestras calles con iniciativas como esta es clave para apoyar al comercio local y dinamizar Onda”.

El Raval, epicentro comercial y familiar

La Feria del Stock ha transformado el Raval de San José en un espacio comercial al aire libre con una amplia oferta de productos, favoreciendo el flujo continuo de público durante toda la jornada.

Además, la programación paralela ha reforzado el carácter familiar del evento. Durante la mañana, los talleres de manualidades organizados en el propio Raval han reunido a numerosos niños y familias, mientras que por la tarde los juegos deportivos y tradicionales han mantenido la actividad en la zona.

El espectáculo de magia Me parto de magia, a cargo del mago Pinchito y Animatrix, celebrado también en la misma ubicación, ha puesto el broche final a una jornada marcada por la participación y el ambiente en las calles de Onda.

Deporte y proyección del entorno natural

Por su parte, la Trail Refugis de Pedra ha vuelto a situar a Onda como referente en deporte y naturaleza, con recorridos que han permitido a los participantes disfrutar del entorno natural del municipio.

La alta participación y la presencia de corredores y acompañantes han contribuido a generar actividad durante toda la mañana, reforzando el impacto positivo de este tipo de eventos en la economía local.