Paellas y tambores marcan el inicio de la Semana Santa en l’Alcora

L’Alcora ya desprende aroma a Semana Santa, combinando en su programación no solo los actos religiosos, sino también actividades de carácter gastronómico dentro de unos días intensos y emotivos.

Sin duda, la hermandad que más actos organiza es la del Santísimo Cristo del Calvario, que incluso edita su propio programa. Además, es la que más crece en el municipio, ya que con los 30 nuevos cofrades incorporados este sábado en un acto celebrado en la parroquia, se aproxima ya a los 500 integrantes, siendo la cofradía mixta más numerosa de la capital de l’Alcalatén y, previsiblemente, la que pronto será la más numerosa en general de la localidad.

En el paraje de San Vicente, su sección de tambores y bombos —la primera que se creó y la que impulsó la reconocida Rompida de la Hora— ensayó tanto este acto como los desfiles procesionales en el entorno de la ermita y el pinar. La jornada se completó con la elaboración de cinco grandes paellas y el sorteo de numerosos obsequios.

Cofrades y tradición en crecimiento

Tras la parte tamborística y gastronómica, la parroquia acogió una misa multitudinaria en la que se realizó el nombramiento de los nuevos cofrades, en una ceremonia oficiada por Mossén José Aparici.

El acto resultó especialmente emotivo por la incorporación de 30 personas de distintas edades y por la creciente participación femenina desde que la hermandad pasó a ser mixta. La jornada concluyó con una cena de hermandad en el restaurante Macnumm.

GALERÍA I Las imágenes del arranque de la Semana Santa de l'Alcora /

El resto de cofradías —la del Dulce Nombre y Purísima Sangre de Jesús, conocida como la del Sepulcro; la femenina de la Virgen de los Dolores; y la de Jesús Nazareno— también celebrarán en los próximos días sus respectivas misas con la incorporación de nuevos cofrades.

Calendario de procesiones

En cuanto a las procesiones, la primera será la Infantil del 27 de marzo, organizada por la cofradía Virgen de los Dolores. En ella podrán participar niños y jóvenes de hasta 16 años de las cuatro cofradías del municipio. Las cofrades infantiles de esta hermandad serán las encargadas de portar la mini peaña con la imagen de la Virgen en una procesión que se está consolidando con fuerza en la localidad.

A esta le seguirán otras citas destacadas como la procesión de Ramos, el traslado del Nazareno y el intenso Viernes Santo, con la Rompida de la Hora —declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2018—, la Bajada del Cristo, la de las Tres Caídas del Nazareno y el Santo Entierro, la más concurrida, con la participación de las cuatro cofradías de l’Alcora.