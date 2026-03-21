Vinaròs aprueba un préstamo de 6,5 millones para impulsar inversiones clave

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado la contratación de una operación de préstamo a largo plazo por valor de 6.570.923,08 euros, prevista en el presupuesto de 2026, con los votos favorables de PP, PVI y VOX, el rechazo del PSPV-PSOE y la ausencia de la concejala de Compromís.

El vicealcalde, Juan Amat, explicó que estos fondos permitirán ejecutar proyectos “históricamente demandados”, como el nuevo pabellón polideportivo, con una inversión cercana a los 4 millones de euros, además de actuaciones en la Escola d’Art, los sectores PAI SUR 14 y SUR 17, el polígono de Boverals, la iluminación en la costa y el corredor verde de Jaume I y Juan Ribera.

Amat defendió que la operación “no significa aumentar el endeudamiento” si se mantiene la amortización anticipada. En este sentido, recordó que en 2025 se solicitó un préstamo de 3,56 millones y se amortizaron más de 4,2 millones, reduciendo la deuda hasta situarla en torno al 25%, muy por debajo del límite legal.

Debate político sobre la deuda

Desde Vox, su portavoz Josué Brito respaldó la medida al considerar que permitirá actualizar infraestructuras sin comprometer la estabilidad económica del consistorio.

Por su parte, la portavoz socialista, Eva Bibián, justificó el voto en contra apoyándose en el informe de Intervención, que advierte de posibles riesgos para el equilibrio financiero y un probable incumplimiento de la regla de gasto. Además, cuestionó la capacidad de ejecución del gobierno, que en 2025 se situó en torno al 65%.