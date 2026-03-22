Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen calle HerreroEstafa amigo hospitalizadoMapa del eclipse solar en CastellónLos mejores planes para hoyPueblo más feliz
instagramlinkedin

Almassora revive la Pasión en su casco histórico con cerca de 80 participantes

La representación itinerante recorre varios enclaves emblemáticos y consolida esta cita como uno de los actos más destacados previos a la Semana Santa

GALERÍA I La representación de la Pasión de Almassora en imágenes

GALERÍA I La representación de la Pasión de Almassora en imágenes

Ver galería

GALERÍA I La representación de la Pasión de Almassora en imágenes /

Concha Marcos

Almassora

La representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo volvió a llenar de emoción y simbolismo las calles del casco histórico de Almassora en la noche del sábado, en una cita ya consolidada dentro de la programación previa a la Semana Santa.

La escenificación, que alcanzó su vigésimo séptima edición, contó con la participación de cerca de 80 actores y colaboradores, que dieron vida a los momentos más significativos de la vida de Jesús en una puesta en escena itinerante y en valenciano.

El recorrido arrancó a las 20.00 horas en la plaza de la Iglesia y avanzó por distintos puntos del municipio como la calle Sagrario, el Hort del Cura, la calle San Vicente y la plaza Mayor, donde concluyó la representación. Este formato permitió al público seguir de cerca cada escena, generando una experiencia más cercana e inmersiva.

Una cita consolidada antes de Semana Santa

El evento volvió a demostrar su arraigo en el municipio, convirtiéndose en uno de los actos culturales y religiosos más destacados de los días previos a la Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial.

Noticias relacionadas y más

Organizada por Lluïsos Almassora, la representación combina tradición, cultura y devoción en un entorno único, reforzando su papel como uno de los principales atractivos del calendario local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents