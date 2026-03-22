Almassora revive la Pasión en su casco histórico con cerca de 80 participantes

La representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo volvió a llenar de emoción y simbolismo las calles del casco histórico de Almassora en la noche del sábado, en una cita ya consolidada dentro de la programación previa a la Semana Santa.

La escenificación, que alcanzó su vigésimo séptima edición, contó con la participación de cerca de 80 actores y colaboradores, que dieron vida a los momentos más significativos de la vida de Jesús en una puesta en escena itinerante y en valenciano.

El recorrido arrancó a las 20.00 horas en la plaza de la Iglesia y avanzó por distintos puntos del municipio como la calle Sagrario, el Hort del Cura, la calle San Vicente y la plaza Mayor, donde concluyó la representación. Este formato permitió al público seguir de cerca cada escena, generando una experiencia más cercana e inmersiva.

Una cita consolidada antes de Semana Santa

El evento volvió a demostrar su arraigo en el municipio, convirtiéndose en uno de los actos culturales y religiosos más destacados de los días previos a la Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial.

Organizada por Lluïsos Almassora, la representación combina tradición, cultura y devoción en un entorno único, reforzando su papel como uno de los principales atractivos del calendario local.