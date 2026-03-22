Burriana abre su Semana Santa con su pregón y una nueva exposición inédita
La iglesia de la Mercé acoge el arranque oficial con un acto multitudinario y la inauguración de ‘Tejidos de Pasión’, dedicada a la indumentaria cofrade
Burriana ha celebrado este sábado el XXIX Pregó de la Setmana Santa en la emblemática iglesia de la Mercé, dando inicio oficial a una de las celebraciones más arraigadas y significativas del calendario festivo y religioso local. El acto, cargado de solemnidad, ha reunido a representantes de las cofradías y hermandades, así como a miembros de la corporación municipal y numerosos vecinos y visitantes.
El pregón ha corrido a cargo de Juan Vicente Abaso Rochera, de la cofradía de la Santa Faz, quien ha sido el encargado de anunciar y ensalzar la Semana Santa burrianense, poniendo en valor la tradición, la devoción y el patrimonio cultural que caracterizan esta celebración en la capital de la Plana Baixa.
Una exposición inédita para reforzar la oferta cultural
Tras el acto, como novedad, el Centre Municipal de Cultura La Mercé ha acogido la inauguración de la exposición Tejidos de Pasión, una nueva muestra que viene a reforzar la oferta cultural de la Semana Santa. La exposición podrá visitarse hasta el 29 de marzo y está dedicada a las indumentarias devocionales de las cofradías y hermandades de la ciudad.
La muestra permite descubrir de cerca túnicas, capas, estandartes y otros elementos representativos, destacando el valor artístico, histórico y simbólico de estas piezas, fundamentales en la identidad de la Semana Santa burrianense.
El concejal de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacado que “con esta doble cita, Burriana acerca a la ciudadanía el rico patrimonio cultural vinculado a la Semana Santa y consolida estos actos como referentes dentro del calendario festivo y religioso de nuestra ciudad”.
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