Burriana convierte cualquier calle en un teatro con nuevas gradas portátiles para 100 personas

Burriana da un paso más para mejorar sus espectáculos en la calle. El Centre Municipal de les Arts ya cuenta con un sistema de gradas portátiles que permitirá transformar plazas y calles en auténticos espacios escénicos al aire libre.

La nueva infraestructura, con capacidad para unas 100 personas, busca ordenar al público y mejorar la experiencia de los asistentes, evitando que los espectadores interfieran en el espacio de los artistas y garantizando una mejor visibilidad en las actuaciones.

El sistema está formado por módulos de madera, ligeros y fáciles de montar, que se pueden instalar sin herramientas y adaptar a distintos espacios. Las gradas se organizan en tres alturas y permiten configuraciones en línea o en forma de semicírculo, creando un efecto de pequeño anfiteatro en cualquier punto del municipio .

El concejal de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacado que este tipo de soluciones permiten acercar la cultura a la calle en mejores condiciones, facilitando que cualquier entorno urbano pueda convertirse en escenario. En la misma línea, la directora del centro, Ana Llopis, ha subrayado que hasta ahora resultaba complicado organizar al público en este tipo de actuaciones, lo que afectaba a la atención sobre los artistas.

Con esta incorporación, el Centre Municipal de les Arts gana en calidad organizativa y da respuesta a una necesidad habitual en los espectáculos al aire libre, donde la disposición del público resulta clave para el desarrollo de las actuaciones.

Por el momento, el centro ha adquirido dos módulos con capacidad para unas 50 personas cada uno, aunque no descarta ampliar el sistema en el futuro.