La Corre Papá desborda el paseo del Voramar con más de 500 participantes

El paseo Pilar Coloma de Benicàssim se ha llenado este domingo de familias, risas y deporte con una multitudinaria participación en la Corre Papá, que ha reunido a más de 500 participantes entre adultos y niños en su edición más exitosa.

La carrera popular impulsada por la Asociación de Comercios y Servicios Profesionales de Benicàssim (Acoserbe) junto al Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Comercio, ha vuelto a convertir el entorno del Voramar en un gran punto de encuentro familiar, con un ambiente festivo que ha acompañado toda la mañana desde la salida en Villa Amparo hasta la meta en Villa Elisa.

El evento, organizado con motivo del Día del Padre, ha consolidado su crecimiento con 248 adultos inscritos y 285 niños repartidos por categorías, lo que ha generado una alta participación en todas las modalidades, especialmente la de pequeños entre 4 y 6 años, con más de un centenar de corredores y que se ha dividido finalmente en dos.

Las carreras se han desarrollado por edades, desde carros hasta niños de 12 años, permitiendo que cada familia disfrutara del recorrido adaptado. Los niños más rápidos junto a sus papás en cada categoría han sido Uma Gastón, en la modalidad de carros; Miguel Tárrega, en el grupo de 1 a 3 años; Alejandro Marco, en la categoría de 4; Marcos Vidal en la de 5 a 6 años; y Balma Andrés entre los participantes de 7 en adelante. La jornada ha continuado con la entrega de premios en Villa Elisa, donde la alcaldesa, Susana Marqués; el concejal de Comercio, Carlos Martínez; la presidenta de Acoserbe, Mercedes Soria; y las reinas de las fiestas, Marta Mas y Ariadna Galán, han otorgado las esculturas de la típica hormiga de Benicàssim, cedidas por el Hotel Voramar.

El recorrido ha ofrecido una imagen espectacular del paseo marítimo, completamente volcado con la iniciativa. Padres, madres y niños han compartido carrera en un ambiente cercano, donde el objetivo principal ha sido disfrutar en familia más allá de la competición.

El éxito de participación ha superado las previsiones iniciales, reflejando la gran acogida de una cita que ya se ha consolidado en el calendario local como uno de los eventos familiares más esperados.

Actividades y ambiente festivo en Villa Elisa

Tras las carreras, la jornada se ha trasladado al interior de la parcela de Villa Elisa, donde se ha celebrado el post evento. El espacio ha acogido una completa programación con rifa de más de 50 regalos aportados por empresas locales, música, almuerzo saludable y actividades infantiles como manualidades en inglés, baile y la sesión deportiva Active Kids.

La implicación del tejido comercial ha sido clave en el desarrollo del evento, con numerosos negocios colaborando en la organización y aportando premios, lo que ha reforzado el vínculo entre comercio local y ciudadanía.

La Corre Papá cierra así una nueva edición marcada por la alta participación y el ambiente familiar, consolidándose como una iniciativa que combina deporte, convivencia y dinamización del comercio en Benicàssim.