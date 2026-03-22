Núria Martín firma el cartel que anuncia la Semana Santa y Pascua de l’Alcora

L’Alcora ya tiene cartel anunciador de su reconocida e intensa Semana Santa. La obra elegida es la creación de la alcorina Núria Martín Briceño, que lleva por lema Sentit Alcorí.

En el cartel, la autora pone en valor algunos de los elementos más representativos de estas fechas, como la Rompida de la Hora, la pasión de los actos religiosos, la Festa del Rotllo con sus ‘angelets’, ambos eventos de reconocimiento mundial y autonómico, así como los toros de la Pascua Taurina, la peregrinación por las ermitas, la romería de San Vicente con su mocadorà, la colla de gigantes y cabezudos y espacios emblemáticos como el Calvario y San Cristóbal.

Trayectoria de la autora

La ganadora es una reconocida artista local que cuenta con el Bachillerato artístico del IES Vicent Sos Baynat y la carrera de Diseño de Producto de la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló. En su trayectoria ha obtenido, entre otros, el premio al cartel de la 35 Fira del Llibre de Castelló en 2017, el primer premio del concurso de fotografía de la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario de l’Alcora en 2016, y el galardón de fotografía de la Asociación de Parañeros Apaval en 2021.

Cartel ganador ‘Sentit Alcorí’, obra de Núria Martín, que simboliza las principales tradiciones del municipio. / R. D. A.

El jurado estuvo compuesto por el concejal de Cultura, Carlos Esteban, el videógrafo Jorge Iserte y representantes de la Junta Central de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de l’Alcora: Adrián Muñoz, Agustín Gozalbo, Rosana Casas y Víctor Carnicer.

Arranque de una intensa programación

Con la elección del cartel comienza la actividad de una programación que se extenderá durante semanas y que incluye algunos de los actos más destacados del calendario local.

Los tambores y bombos de la asociación l’Alcora Tambor, que representan a las secciones tamborileras de las cofradías, ya han participado en distintos eventos como las jornadas nacionales celebradas en La Puebla de Híjar (Teruel). A partir de ahora, se sucederán actos como el pregón de la Semana Santa, este año a cargo del sacerdote Héctor Gozalbo, la Rompida de la Hora en memoria del cofrade Melchor Paús, las procesiones de jueves y viernes santo o la Mostra de Pintors Aficionats.

La programación se completa con celebraciones como la Festa del Rotllo, la Dobla, la peregrinación por las ermitas, la Pascua Taurina, el Mesón Gastronómico y la romería de San Vicente con su tradicional mocadorà, consolidando a l’Alcora como uno de los municipios con mayor intensidad festiva en estas fechas.