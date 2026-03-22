Onda impulsa a empresas con formación en IA para ahorrar tiempo y mejorar resultados
El municipio lanza tres talleres prácticos junto al CEEI para aprender a elegir herramientas, dominar 'prompts' y aplicar la inteligencia artificial con eficacia
El Ayuntamiento de Onda refuerza su apuesta por la innovación con un nuevo ciclo formativo centrado en Inteligencia Artificial dirigido a emprendedores y empresas del municipio, con el objetivo de mejorar la productividad y optimizar resultados en el ámbito profesional.
La iniciativa, desarrollada en colaboración con el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI Castellón), permitirá a los participantes integrar la IA como una herramienta estratégica en su día a día. Este bloque formativo, bajo el lema Mucho más que IA, resultados que marcan la diferencia, se desarrollará entre marzo y abril con tres sesiones especializadas centradas en su aplicación real en el entorno empresarial.
El concejal de Innovación y Empleo, Vicent Bou, ha destacado que esta programación “responde a una necesidad real del tejido empresarial, acercando herramientas innovadoras de forma práctica y accesible para que los emprendedores puedan aplicarlas desde el primer momento y mejorar sus resultados”.
Tras combinar contenido estratégico, demostraciones prácticas y ejercicios aplicados, los talleres buscan facilitar una adopción útil y efectiva de estas tecnologías.
Formación aplicada al negocio
El ciclo está diseñado para que los asistentes aprendan a identificar las soluciones de IA más adecuadas según su sector, generar resultados útiles mediante instrucciones precisas y aplicar la tecnología de forma segura y profesional.
Durante las sesiones, los participantes trabajarán con herramientas como ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity o DeepSeek, analizando sus ventajas, limitaciones y aplicaciones en entornos reales. Además, adquirirán conocimientos clave para optimizar procesos, reducir costes y mejorar la toma de decisiones.
Tres sesiones para dominar la IA
El programa se estructura en tres talleres progresivos. El primero, previsto para el 24 de marzo, abordará los modelos de IA más relevantes y cómo elegir la herramienta más adecuada según cada negocio.
La segunda sesión, el 14 de abril, se centrará en la arquitectura de prompts, enseñando a formular instrucciones eficaces para obtener resultados claros y útiles.
El ciclo concluirá el 28 de abril con un taller enfocado en la detección de errores comunes y en la aplicación de buenas prácticas para garantizar un uso seguro y alineado con los objetivos empresariales.
Todas las sesiones se celebrarán en la Casa de la Cultura de Onda, en horario de 16.00 a 18.00 horas. Las personas interesadas pueden inscribirse de forma gratuita a través de la web oficial del CEEI Castellón.
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