Un pueblo de Castellón volverá a tener reina y damas de las fiestas 12 años después

La Vilavella tendrá de nuevo reina y corte de honor para Festa la Vila. Ese ha sido el anuncio que han realizado esta semana la alcaldesa, Anna Carratalá, y el concejal de Fiestas, Vicente Luis Arnau, con lo que dan cumplimiento a un objetivo «sobre el que llevamos trabajo cuatro años».

La última ocasión en que el municipio contó con esa representación fue en el 2014. En aquella ocasión, la reina fue la joven Lourdes Roig, que estuvo acompañada en su corte de honor por una única dama, Gemma Recatalá.

Más remoto es el momento en el que la población tuvo reina y corte infantiles. Recuerda la alcaldesa que fue en 1986. Desde entonces, esa figura se perdió para no recuperarse. Hasta ahora.

Carratalá explica que «desde que llegamos al gobierno municipal, teníamos claro que queríamos que la Vilavella volviera a tener representantes festivas, porque tenía mucho que ver con la manera en que nosotros vivimos Festa la Vila».

Para la alcaldesa, uno de los factores que, a su modo de ver, tuvo que ver con la desaparición de las festeras fue «el coste económico que suponía para las familias», de ahí que se plantee esta recuperación con la idea de que «cualquiera que lo desee tenga la oportunidad de convertirse en reina o dama» con el apoyo del Ayuntamiento.

Que hayan pasado cuatro años desde que se planteó la idea hasta que se ha materializado, Anna Carratalá incide en que «queríamos hacer las cosas bien», para garantizar que no sea un cambio pasajero y que pueda consolidarse en el tiempo.

Defiende que «no es el momento de dar los nombres», pero asegura que el próximo mes de septiembre, Festa la Vila tendrá reinas y damas, mayores e infantiles, que no solo protagonizarán esta programación, también tendrán una presencia en la vida social y festiva de la población «durante todo el año».

Explica que la modalidad de nombramiento por el que se han decantado es igual al que se hace en otros municipios como Nules, donde el Ayuntamiento invita a jóvenes de la localidad la posibilidad de ocupar esos cargos, y esa parte ya está avanzada.

De este modo, la Vilavella repara lo que el actual equipo de gobierno considera una especie de anomalía festiva, porque como en otras poblaciones, era una tradición que en buena medida pudo perderse por no dar el respaldo suficiente. El actual Ayuntamiento quiere cambiar eso «para mejorar nuestras fiestas».