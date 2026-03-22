Vinaròs abre la Semana Santa con exposición y una intensa representación de la Passió

La programación cultural de Semana Santa en Vinaròs vivió este domingo una destacada jornada con dos actos que combinaron tradición, arte y teatro.

La inauguración de la exposición de la Semana Santa de Vinaròs y de miniaturas tuvo lugar a las 13.00 horas en el Auditorio Wenceslao Ayguals d’Izco, a cargo del presidente de la Federación de Cofradías, Sebastián Torres Camós; el consiliario de la Federación, mosén Emili Vinaixa; y la alcaldesa de Vinaròs, María Dolores Miralles, entre otras autoridades y público que acudió al acto inaugural.

La muestra permanecerá abierta hasta el 5 de abril y permite a vecinos y visitantes acercarse al patrimonio local a través de diferentes piezas y recreaciones en miniatura vinculadas a la Semana Santa.

Autoridades y representantes de las cofradías durante la inauguración de la exposición en el auditorio. / Javier Flores

Ya por la tarde, a las 17.00 horas, la iglesia arciprestal acogió la representación de La Passió de Castellvell del Camp, a cargo del grupo La Teatr’era. El montaje, de pequeño formato, ofreció una propuesta escénica íntima y cercana, interpretada por solo ocho actores, que logró captar la atención del público asistente.

La obra combinó una escenografía contemporánea con textos clásicos en verso, construidos a partir de fragmentos de tres destacadas pasiones catalanas: las de Ulldecona, Esparreguera y Olesa de Montserrat. Esta adaptación rindió homenaje al valor cultural de estas representaciones, al tiempo que ofreció una visión renovada y accesible de la Pasión.

Con esta doble cita, Vinaròs dio inicio a su programación de Semana Santa, reafirmando su apuesta por una oferta cultural que une tradición y nuevas formas de expresión artística.