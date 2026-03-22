Vinaròs agita el debate de la lengua con una reforma que impulsa el castellano en la vida de la ciudad

El equipo de gobierno de Vinaròs, formado por Partido Popular, Partido de Vinaròs Independent (PVI) y Vox, llevará al próximo pleno municipal una propuesta para modificar el Reglamento de Normalización Lingüística del municipio. La iniciativa se ha dado a conocer esta semana en la comisión informativa del Área de Cultura, Educación, Turismo y Familia.

Según la propuesta presentada por el tripartito, los cambios incluirían la incorporación del castellano en las placas de las calles, un uso más generalizado del castellano en los documentos oficiales del Ayuntamiento y modificaciones en las publicaciones institucionales, que dejarían de priorizar el valenciano como hasta ahora.

La propuesta deberá ser debatida y votada en el pleno ordinario previsto para el próximo jueves. Desde el ejecutivo municipal defienden que se trata de una actualización normativa con el objetivo de adaptar el reglamento a una realidad lingüística más amplia dentro de la administración local.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, los socialistas han mostrado su rechazo a la iniciativa. Los socialistas consideran que la modificación “va mucho más allá de un simple cambio administrativo” y alertan de que puede suponer “un cambio de rumbo en la política lingüística municipal”.

En un comunicado, el partido afirma que la propuesta pone “en el punto de mira lo más esencial que tenemos como pueblo: nuestra lengua y nuestra identidad”, y critica que la reforma responda a las exigencias de los socios de gobierno más conservadores. También aseguran que la modificación supondría “renunciar a proteger y promover el valenciano”, reconocido hasta ahora como la lengua propia del municipio.

Los socialistas han avanzado que votarán en contra de la propuesta y que defenderán en el pleno el mantenimiento del actual modelo de normalización lingüística.

El debate llegará al pleno municipal de esta semana, donde se prevé un enfrentamiento político entre el gobierno local y la oposición en torno al papel del valenciano en la administración municipal.