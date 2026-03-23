Almassora inyecta 742.000 euros para blindar la actividad de más de 80 entidades locales

Almassora ha aprobado este lunes en un pleno extraordinario, con los votos a favor del equipo de gobierno (PP y los dos concejales no adscritos) y la abstención de los grupos de la oposición (PSPV-PSOE, Compromís y Vox), una modificación presupuestaria, en la modalidad de suplementos de crédito, créditos extraordinarios y bajas por anulación, por importe de 742.266 euros para otorgar las subvenciones nominativas de este ejercicio a más de 80 asociaciones, entidades y colectivos sociales, educativos, culturales, deportivos, vecinales y juveniles de la localidad.

Según ha explicado el concejal de Hacienda, José Claramonte, esta aprobación se hace necesaria, dado que actualmente se está trabajando con un presupuesto prorrogado, garantizando el abono de estas subvenciones nominativas a las entidades para que puedan seguir con su funcionamiento habitual.

Así, entre las asociaciones beneficiarias figuran colectivos que desempeñan una importante labor social, así como otros de carácter festivo y cultural. De igual modo, se incluyen las ayudas a 21 clubes deportivos de la localidad, las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de los seis colegios, las asociaciones de jubilados y pensionistas, una decena de asociaciones de vecinos y otras de carácter empresarial.

El concejal de Hacienda ha destacado que esta aprobación “refuerza el compromiso” del equipo de gobierno con el tejido asociativo del municipio, un pilar fundamental para la vida social, cultural y deportiva de Almassora.

En este sentido, ha subrayado que los colectivos y entidades beneficiarias son “quienes dan vida a nuestro municipio, quienes mantienen vivas nuestras tradiciones y quienes, con su trabajo diario, hacen de Almassora un lugar más dinámico y cohesionado”.

Por último, Claramonte ha reafirmado la voluntad del Ayuntamiento de seguir respaldando a este tejido asociativo, “ya que vamos a continuar trabajando de la mano de nuestras entidades, escuchando sus necesidades y apoyando su labor, porque invertir en ellas es invertir en el presente y el futuro de Almassora”.