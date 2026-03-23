Burriana reserva 8,5 millones para afrontar la devolución de cuotas de Sant Gregori

El Ayuntamiento de Burriana elevará al pleno ordinario de abril de este próximo jueves una modificación de crédito de 8,5 millones de euros con el fin de afrontar la devolución de cuotas del PAI Sant Gregori a los propietarios afectados que lo soliciten. La medida se produce tras la liquidación definitiva del programa y en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que avala el reintegro de los pagos realizados.

El paso que ahora da el consistorio en la sesión ordinaria, que se celebrará de forma anticipada para no interferir en el Jueves Santo, se enmarca en el proceso de ejecución de dicha sentencia, que supuso la anulación del programa urbanístico y la pérdida de la condición de agente urbanizador, dejando sin efecto los cobros realizados durante su desarrollo. Esta situación abrió la vía a una posible reclamación de las cuotas abonadas por parte de los propietarios.

Expedientes individualizados

En este contexto, la medida beneficiará a los afectados que soliciten el reintegro de los pagos correspondientes a las cuotas 00 y de la 02 a la 11, siempre a través de expedientes individualizados que deberán resolverse favorablemente. Este procedimiento administrativo se activó tras la liquidación concursal definitiva, permitiendo canalizar las reclamaciones de los propietarios amparados por la resolución judicial.

A partir de ahora, y con la disponibilidad presupuestaria prevista, los técnicos municipales irán incoando de oficio los expedientes para devolver las cantidades reclamadas, tramitando cada caso de forma individualizada y conforme a los criterios establecidos.

El alcalde, Jorge Monferrer, ha explicado que "estamos cumpliendo la palabra dada a los afectados, ofreciendo máxima transparencia y seguridad jurídica de la mano de los expertos y técnicos municipales". Monferrer ha destacado que "estamos preparando las arcas municipales para este nuevo escenario que permitirá recuperar las cuotas cobradas indebidamente y seguir avanzando en el esperado proyecto".

Cabe recordar que, en paralelo, el consistorio ha avanzado recientemente en la gestión directa del macroproyecto urbanístico. A principios de mes, se adjudicó a Comaypa el contrato de asistencia técnica y jurídica que permitirá avanzar en la finalización de las obras y en la tramitación administrativa necesaria para hacer viable el sector. El contrato se ha adjudicado por un montante de 1.173.000 euros y contará con financiación repartida entre los ejercicios presupuestarios de 2026 y 2027.

El primer edil ha subrayado la importancia estratégica de Sant Gregori y El Arenal para el futuro de la ciudad porque "Burriana necesita infraestructuras turísticas que impulsen la economía, generen empleo y ofrezcan nuevas oportunidades para las próximas generaciones".