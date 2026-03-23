Burriana lanza su oferta de escuelas de verano con 1.030 plazas para favorecer la conciliación

El Ayuntamiento de Burriana ha anunciado el inicio del periodo de inscripción para las primeras modalidades de sus escuelas de verano municipales, una iniciativa estratégica que este año pondrá a disposición de la ciudadanía un total de 1.030 plazas. En esta primera fase, los vecinos ya pueden solicitar plaza para la escuela de verano de Servicios Sociales y el Campus Multiesportiu i d’Hàbits Saludables del SME, mientras que las inscripciones para el resto de áreas se abrirán progresivamente en las próximas fechas.

La Escola d’Estiu de Servicios Sociales, que celebra su 40ª edición, encabeza la programación con 350 plazas. Este programa, consolidado como un referente de ocio educativo, ofrece talleres creativos, deportes, juegos y excursiones a los niños más desfavorecidos. Además, los estudiantes se beneficiarán del servicio de comedor incluido, garantizando una alimentación equilibrada y adecuada durante su estancia, lo que desempeña un papel crucial en la conciliación familiar y el apoyo a los tutores durante la época de vacaciones para que puedan gestionar mejor su tiempo mientras la juventud disfruta de un verano activo.

Paralelamente, la Concejalía de Deportes impulsa el Campus Multiesportiu i d’Hàbits Saludables Estiu 2026, con 300 plazas totales divididas en dos turnos: el primero del 22 de junio al 10 de julio y el segundo del 13 al 31 de julio, centrándose en la actividad física y la educación en valores saludables.

Escuela de Vela

La oferta municipal se extiende al ámbito artístico con la Escuela de Verano del Centro Municipal de las Artes Rafel Martí de Viciana (CMA). Del 29 de junio al 31 de julio, se ofertan 120 plazas totales, distribuidas en 40 plazas por cada grupo de edad: de 4 a 5 años, de 6 a 7 años y de 8 a 12 años, cuyo periodo de matrícula será del 13 de abril al 12 de junio (o hasta agotar las plazas). Esta propuesta fusiona música, danza y artes plásticas en un entorno creativo único.

El Casal Jove, por su lado, refuerza la programación con 100 plazas adicionales (25 por cada actividad) centradas en la formación especializada. La oferta incluye un Taller de Ajedrez (del 22 al 26 de junio para niños de 5 a 16 años), Talleres Tecnológicos (del 29 de junio al 3 de julio y del 20 al 24 de julio para edades de 9 a 14 años) y el campus de inglés "The Expedition Summer Camp: Impossible Words" (del 6 al 17 de julio para primaria). Además, los jóvenes de 13 a 30 años podrán participar en un Curso de Japonés los jueves de agosto (días 6, 13, 20 y 27).

Finalmente, la zona marítima contará con su propia sede en el Polifuncional del Grao, de la mano de Animación Monitors. Con un total de 160 plazas, la escuela funcionará del 22 de junio al 30 de agosto dividida en dos turnos de 80 niños cada uno: el primero hasta el 31 de julio y el segundo durante el mes de agosto, cuyas inscripciones comenzarán el 13 de abril hasta el 30 del mismo mes.

Al respecto, la concejal de Servicios Sociales, Isabel Monfort, ha destacado que “el compromiso de este equipo de gobierno es ofrecer soluciones a las familias de Burriana, proporcionando espacios donde los más jóvenes no solo estén cuidados, sino que crezcan, se diviertan y aprendan valores a través del juego y la educación”. La edil ha añadido que “sobrepasar las 1000 plazas totales es un esfuerzo organizativo muy importante para asegurar que nadie se quede atrás y que la conciliación laboral y familiar sea una realidad en nuestra ciudad durante los meses de verano”. Finalmente, Monfort ha subrayado que “la escuela de Servicios Sociales es un pilar fundamental de nuestra política social, ya que no solo facilita el día a día de los padres y madres, sino que asegura una atención integral y una nutrición de calidad para los niños más vulnerables de nuestra ciudad”.